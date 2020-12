Našlo se půl milionu karet GeForce RTX 3000 v zapomenutém kontejneru?

Poněkud přeháníme, protože tento kontejner se prý objevil jen jeden, ale zato má dle dostupných informací obsahovat neuvěřitelný půlmilion karet GeForce RTX 3000. To rozhodně není takové množství, aby po něm nikdo nepátral a od NVIDIE se dle zdroje dozvídáme, že pátrání skutečně probíhalo.

Viceprezident Jeff Fisher dle Geeknetic.es uvádí, že tato zásilka byla hledána po celé měsíce. Samsung tvrdil, že odešla z továrny, ale nebyly k dispozici žádné dokumenty ukazující na to, že by dorazila do místa určení. NVIDIA tak nyní uvádí, že tyto nalezené karty budou co nejdříve vyslány na trh, kde by mohly zásadním způsobem vylepšit nabídku.