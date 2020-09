Nastoupí AMD Ryzen 5000 namísto 4000?

O této možnosti dříve mluvil známý Igor Wallossek a je třeba říci, že od AMD by šlo o vstřícný krok z hlediska přehlednosti. Dnes máme totiž na trhu už procesory Ryzen 4000, ovšem to jsou APU založená na architektuře Zen 2. Svým označením jsou tak napřed, ale architekturou naopak pozadu za desktopovými CPU Ryzen se Zen 3. Je tak logické, aby AMD v jejich případě označení 4000 přeskočilo a udělalo v něm pořádek. Následující generace APU Cezanne v podobě Ryzen 5000 by tak už svou CPU architekturou odpovídala generaci Vermeer.