Nastoupí GeForce RTX 3080 Ti s téměř deseti tisíci CUDA jader?

NVIDIA má možnost připravit a vrhnout na trh jakoukoliv kartu s konfigurací mezi RTX 3090 a RTX 3080 a právě takovou si možná dle leakera Kopite7kimi chystá. Počítat s ní mohla vždy, nebo může jít o rychlou reakci na hrozbu ze strany firmy AMD, to nám může být nakonec jedno. Pravda ale je, že NVIDIA má k dispozici potřebné PCB, paměti i GPU a postačí "jen" nastavit celkovou konfiguraci a přijít s novým SKU, což nemusí trvat dlouho.

GA102-250-A1, 9984FP32, 384bits GD6X — kopite7kimi4virgil (@kopite7kimi) October 27, 2020

Stačí tak krátká zpráva zveřejněná na Twitteru, abychom věděli, co by se mohlo v dohledné době objevit: GA102-250-A1, 9984FP32, 384bits GD6X.

Specifikace tak jasně ukazují na kartu mezi RTX 3080 a RTX 3090. My samozřejmě nevíme, zda si je někdo jen nevycucal z prstu, nebo vyšťoural informace o kartě, o které NVIDIA zatím jen uvažuje, anebo jde skutečně o produkt, jehož příprava už jede na plné obrátky. To ukáže až čas.

obrázek údajné RTX 3080 Ti od Asusu unikl již dříve obrázek údajné RTX 3080 Ti od Asusu unikl již dříve

Máme tu tak GPU GA102-250-A1, které zapadá akorát mezi GA102-200 a GA102-300. Co se týče počtu 9984 CUDA jader, ten má rozhodně blíže k RTX 3090 (10496) než k RTX 3080 (8704) a co se týče paměti, jejich 384bitová sběrnice zase ukazuje na to, že NVIDIA může použít to samé PCB, na němž jsou postaveny právě RTX 3090. Počítat bychom ale mohli spíše s 12 GB paměti GDDR6X a možná na stejném taktu jako v případě RTX 3080. Tím by se propustnost dostala na 912 GB/s, čili jen o chloupek níže než na RTX 3090 s 936 GB/s.

Případná GeForce RTX 3080 Ti by tak byla jen mírně oslabená RTX 3090, ovšem ne z hlediska kapacity pamětí, která by byla poloviční. Právě i díky tomu by NVIDIA mohla nasadit relativně zajímavou cenu, přičemž rozpětí má zde skutečně široké od 700 do 1500 USD.

Právě s ohledem na cenu by se ale NVIDIA snad nemusela moc rozohnit, neboť už RTX 3090 není oproti RTX 3080 ve hrách o moc lepší a už vůbec ne o tolik, abychom snadno akceptovali její více než dvojnásobnou cenu.

