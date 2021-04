Nástupce pro DJI Mavic Air 2 přilétá. Podívejte se na design a specifikace

Koncem dubna oslaví DJI Mavic Air 2 své první narozeniny, což znamená, že na cestě je nástupce. Čínský výrobce připravuje novinku s kratším názvem– stejně jako v případě menšího modelu DJI Mini 2 , který byl představen vloni na podzim, tedy dochází k vynechání názvu Mavic. Připravovaný dron by měl přinést několik vylepšení, které se nejspíš budou týkat především kamery. Ačkoliv samotný výrobce zatím dron oficiálně nepředstavil, na internetu se objevily detaily hned z několika zdrojů.

Na první pohled se toho zase tolik nezměnilo. DJI Air 2S vypadá podobně jako předchůdce a dokonce umí prostřednictvím čtyř rotorů dosáhnout stejné maximální rychlosti 19 metrů za sekundu. Podle oficiálních údajů lze dron používat v nadmořské výšce až 6 000 metrů nad mořem. Hmotnost měla stoupnout o 30 g proti modelu Mavic Air 2 na celkových 600 g. Hlavním důvodem, proč dron přibral, bychom mohli hledat v kameře. Původní 1/2" senzor byl nahrazen větším 1" senzorem, který zvládne pořídit až 20MPx fotografie místo 12MPx.

Senzor údajně podporuje také 10bitovou hloubku barev, což by mělo umožnit fotoaparátu zachytit „miliardy barevných odstínů“. Technologie „Intelligent HDR“ automaticky kombinuje několik záznamů pro zvýšení vysokého dynamického rozsahu obrazu, aniž by byl potřeba post-processing. Nechybí ani další pokročilé funkce jako časosběr nebo panorama, které známe z jiných dronů od DJI. Naopak marně byste hledali logo Hasselblad, které tak nejspíš zůstane vyhrazeno pouze dražšímu modelu Mavic 2 Pro.

Fotky a videa lze opět zaznamenat do 8GB interního úložiště. Připravena je nová funkce pro nahrávání videa „Master Shots“, která umožní automaticky provést deset různých manévrů, zatímco objekt zůstane ve středu záběru. Kromě již známých funkcí „Spotlight 2.0“ a „Point of Interest 3.0“ očekáváme upgradovanou funkci „ActiveTrack 4.0“, která vylepšuje schopnosti sledování objektu. Podrobnosti se snad dozvíme při oficiálním představení dronu. Vylepšení na verzi 4.0 podle uniklých informací prošel také autopilot, který detekuje cizí předměty ve všech čtyřech směrech a vyhýbá se jim.

Z nedávno představeného závodního dronu DJI FPS si novinka údajně vypůjčí kompatibilitu s brýlemi pro virtuální realitu „FPV Goggles V2“. Proto by neměl chybět ani nový standard přenosu „OcuSync 3.0“, aby bylo vykreslování obrazu v brýlích dostatečně hladké. Baterie by měla mít opět kapacitu 3 500 mAh. DJI Air 2S, nástupce pro Mavic Air 2, by měl být představen tento měsíc – s největší pravděpodobností 27. dubna 2021. Cenu nového dronu zatím neznáme.