Nástupce pro DJI Mavic Mini odhalen v předstihu. Nahrává ve 4K

O nástupci pro DJI Mavic Mini se spekuluje již delší dobu. Není divu, neboť aktuální model byl představen přesně před rokem, proto je nejvyšší čas na nástupce. Nedávno se dokonce nepředstavený dron měl objevit v jedné z poboček amerického řetězce Best Buy. Zákazník, který si této chyby všiml, neváhal a dron si zakoupil. Specifikace koncem tohoto týdne potvrdil web Winfuture.de, který zveřejnil také oficiální rendery a informace o ceně či dostupnosti.





DJI Mini 2: název a design

Ačkoliv změny proti aktuálnímu modelu nejsou nijak revoluční, několik zásadních novinek na zákazníky přesto čeká. První se týká hned názvu, neboť z označení nového dronu zmizelo slovo Mavic. Přivítejte tedy jednoduše DJI Mini 2. Stejný krok podnikl výrobce v případě druhé generace své kamery DJI Osmo Pocket, kterou pojmenoval jen DJI Pocket 2 . Nový dron si podle obrázků zachoval velmi podobný design jako předchůdce, a to včetně sklopných ramen a snadno vyměnitelných vrtulí.

Hmotnost se podle uniklých specifikací udržela na 249 g, a to především z legislativních důvodů. Pokud by totiž dron vážil o gram více, hned by v USA i na jiných trzích spadal do jiné kategorie. I tentokrát bude model nejspíš dostupný ve volitelné sadě Fly More Bundle, která obsahuje náhradní díly.

DJI Mini 2: výbava a kamera

Druhá generace dronu sice přinese o něco menší baterii s kapacitou 2 250 mAh, ale doba letu by měla činit až 31 minut – tedy o minutu déle ve srovnání s předchůdcem. DJI Mini 2 se systémem OcuSync 2.0 údajně umí doletět až 10 km a do výšky 4 000 m, ale opět záleží na legislativě daného státu. Rychlosti stoupání a letu se měly mírně zvýšit na 5 m/s, respektive 16 m/s. K dronu údajně dostanete ovladač s novým designem, ke kterému se smartphone upevňuje nahoru, nikoliv dolů. Chybí systémy ActiveTrack nebo Obstacle Avoidance, které můžete znát z dražších dronů od DJI. DJI Mini 2 podle dostupných informací používá senzor 1/2,3", který umí pořizovat až 12MPx fotografie nebo 4K videa (se 30 snímky za sekundu). Kromě JPG by mělo být možné fotit také ve formátu DNG (RAW). Rozsah ISO by se měl pohybovat od 100 do 3200. Optická výbava prý umožní záznam se zorným polem 83 stupňů a maximální clonou F/2.8.

DJI Mini 2: cena a dostupnost Nový dron by měl vstoupit na trh ve středu 4. listopadu. Konkrétní českou cenu sice zatím neznáme, ale v sousedním Německu bude DJI Mini 2 dostupný za 449 eur, v přepočtu necelých 12 300 Kč. Balíček Fly More Bundle bude pochopitelně o něco dražší. Notebookcheck.com Zdroj: Winfuture.de

