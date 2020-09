Nastupuje 25. sluneční cyklus, jaký bude?

Sluneční minimum nastalo v prosinci minulého roku, což lze říci až nyní po několika měsících dalšího pozorování, kdy už je jasné, že nastává nový sluneční cyklus. Lze to určit na základě slunečních skvrn, čili temnějších míst na povrchu Slunce, které jsou spojeny právě s jeho aktivitou včetně erupcí a výtrysků koronární hmoty, jež mohou naši civilizaci potenciálně značně ohrozit

Nyní tak opět nastává cesta ke slunečnímu maximu, a to v rámci 25. cyklu, což zabere zhruba pět let a poté se začne aktivita Slunce zase mírnit, což si lze představit jako sinusoidu s proměnlivou amplitudou.

Samotná NASA se nyní bude starat především o to, aby byli chráněni astronauti chystající se do vesmíru v rámci programu Artemis, ostatně vůbec první dvě vědecké studie, které proběhnou na plánované stanici Gateway na orbitě Měsíce, se budu týkat zkoumání vesmírného počasí a monitorování radiace. Již nyní se také pracuje na příslušných modelech pro předpověď počasí, a to právě toho vesmírného, které využijí právě obyvatelé stanice Gateway. A lidé se zkrátka daným podmínkám budou muset přizpůsobit.

poslední tři sluneční cykly - wikipedia

Do toho všeho spadá také studium slunečních cyklů a aby bylo stanoveno datum pro nové minimum, NASA kontaktovala Královskou observatoř v Bruselu, která právě detailně sleduje sluneční skvrny a dokáže přesně určit, kdy byla sluneční aktivita na minimu, či maximu. Díky tomu lze předpovědět i to, kdy nastane příští maximum. Stane se tak nejspíše během července roku 2025.

A jaký má být nový sluneční cyklus? Dle předpokladu astronomů se bude podobat tomu předchozímu, čili z hlediska aktivity by měl být podprůměrný, ovšem ne bez rizik, jak uvedl Doug Biesecker, sluneční fyzik ze Space Weather Prediction Center (NOAA) v Coloradu. Připomíná, že právě i jeho centrum funguje nepřetržitě a neustále sleduje Slunce, které je schopné vždy překvapit.



Ceny souvisejících / podobných produktů: