Naštvaný majitel Xboxu žaloval Microsoft kvůli vadnému gamepadu

Pokud si koupíte poměrně drahý produkt, očekáváte, že bude bez problémů fungovat. A pokud nikoliv, měl by výrobce tento problém řešit. O to větší snahu by měl mít v případě, že se tato vada opaku i u jiných zákazníků. Někdy se ovšem výrobci raději snaží hrát mrtvého brouka, než aby se k problému postavili čelem. To by mohl být podle některých názorů i případ Microsoftu, který tímto způsobem řeší (nebo spíše neřeší) problémy s gamepadem pro svou herní konzoli Xbox One. Jednomu ze zákazníků se takové jednání nelíbilo a podal na Microsoft žalobu u amerického okresního soudu.

Donald McFadden si zakoupil volitelný bezdrátový ovladač Xbox Elite, který stojí nemalých 180 dolarů (i na českém trhu se prodává za čásku kolem 4 000 Kč). Po několika měsících používání se ovšem setkal s problémem, který se týkal analogových páček. Ačkoliv se jich nějak nedotýkal, konzole reagovala pohybem postavy či zaměřovače ve hře. To je poměrně vážný problém, který může zkomplikovat nebo znemožnit hraní. Závadu se snažil vyřešit se servisem, ale jelikož uplynulo záruční doba (v tomto případě činila 90 dnů), musel by si zákazník případnou opravu uhradit sám.

Konzolista se ovšem rozhodl dát Microsoftu ještě jednu šanci a zakoupil si nový ovladač Xbox Elite. Po třech až čtyřech měsících používání se ovšem setkal se stejným problémem i u druhého kusu. Začal proto pátrat na internetu a na řadě diskuzních fór objevil, že tento problém není ojedinělý. Zákazníci si na vadné gamepady pro Xbox One stěžují minimálně od roku 2014, ale Microsoft se k problému údajně staví zády a odmítá dotčené kusy opravovat, pokud jsou po záruce. Donald McFadden se snažil problém neúspěšně vyřešit svépomocí, mimo jiné změnou nastavení mrtvých zón.

Někteří uživatelé ovšem jdou ještě dál, jak ukazuje řada instruktážních videí na YouTube. V některých případech se jedná o výměnu vadného komponentu prostřednictvím náhradního dílu objednaného z Amazonu. Podle žaloby by měl být příčinou vadně navržený potenciometr, který způsobuje nežádoucí elektrický kontakt bez přičinění uživatele. Právě analogové páčky jsou přitom nejčastěji používaným ovládacím prvkem na gamepadu, takže jsou vystaveny poškození či rychlému opotřebování. K tomu by ovšem rozhodně nemělo dojít již po pár měsících hraní.

Problém s ovladačem řeší také Nintendo

Zdá se, že vadné ovladače netrápí pouze uživatele Xboxu. Vloni bylo kvůli problémovému ovladači Joy-Con zažalováno také Nintendo. Analogová páčka zlobí majitele konzole Switch, později se přidala také levnější varianta Switch Lite. U druhé jmenované konzole navíc nestačí vyměnit vadný ovladač Joy-Con, neboť ten není oddělitelný od zbytku zařízení.

