Navi 3X v obrazech, jak mohou vypadat chystaná GPU pro Radeony?

Olrak na svém twitterovém účtu zveřejnil obrázky týkající se GPU Navi 31, Navi 32 a Navi 33, které mají mít společné hlavní jednotky v podobě Shader Enginů (SE). Každý takový má být tvořen dvěma Shader Array (SA) po pěti WGP vždy s osmi SIMD32 jednotkami po 32 shaderech.

To by znamenalo, že Navi 33 nabídne stejně jako dnešní Navi 21 až 5120 Stream procesorů, neboť má mít celkem dva SE. Zajímavé je, že takovému GPU by měla v nové generaci stačit už jen 128bitová sběrnice pro GDDR6, a to díky 256 MB Infinity Cache. Ale jak už bylo řečeno, zatím to jsou jen fámy.

Navi 33

Navi 33 má být jako jediný ze třech jmenovaných GPU monolit tvořený na 6nm procesu včetně své Infinity Cache. Navi 32 už má nést jednak dvojnásobek Stream procesorů, čili 10240, a to ve dvou GCD, čili grafických čipletech. Ovšem ty by tu nemusely být samy, neboť tu máme ješt MCD s Infinity Cache, přičemž GCD by mohly být tvořeny 5nm procesem a MCD ještě 6nm.

Šlo by tak ve skutečnosti o tři čipy, přičemž není jasné, zda MCD má obsahovat pouze Infinity Cache, která poslouží i pro komunikaci samotných GCD, nebo i ostatní nezbytnosti jako paměťové kontrolery, multimediální engine, apod. Šlo by pak o podobnou sestavu jako v dvoučipletových Ryzenech, ovšem jen z hlediska uspořádání, ne způsobu propojení a umístění cache. Ostatně výroba 5nm čipů bude dražší než 6nm, takže se jistě vyplatí umístit do 5nm GCD jen to hlavní čili shadery, RT jádra a spol.

Navi 32

Pokud jde o Navi 31, toto GPU můžeme vidět už jen jako Navi 32 na steroidech, čili s dalším SE v každém GCD a celkovým počtem 15360 Stream procesorů a s 512 MB Infinity Cache v čipu MCD. Očekává se tu zhruba 2,5násobek výkonu dnešního Navi 21 na celkové ploše křemíku alespoň 800 mm2.

Navi 31





Takže uvidíme. Generace Navi 3X by měla nastoupit koncem příštího roku a vše, co tu bylo řečeno, je v podstatě již nyní technicky možné, čili nejde o sci-fi. Otázka je, zda už půjde o řešení, které bude možné reálně dostat na trh. Nicméně AMD už dnes nabízí své první vícečipové GPU akcelerátory (Aldebaran), 6nm proces firmy TSMC je dávno k dispozici a stejně tak 5nm, který navíc dle oficiálních zdrojů najíždí rychleji než 7nm i co se týče výtěžnosti či chybovosti.

Monolitická GPU Navi 33 by také měla mít velikost kolem 440 mm2, takže pokud něco z toho odečteme díky lepšímu 5nm procesu a navíc i díky (přinejmenším) Infinity Cache odsunuté do dalšího čipu, lze se dostat na přijatelnou velikost 5nm GCD čipletů. A ta bude nutná, pokud tu mají být v lepších kartách rovnou dva.

Ceny souvisejících / podobných produktů: