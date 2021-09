Návrh orgánů EU chce prosadit povinné USB-C pro telefony i další zařízení

Orgány Evropské unie chtějí pomoci ochraňovat životní prostředí, ale to je nutné dělat na mnoha frontách (a nevybrat si jen a pouze největší cíl). Aby bylo méně odpadu a mohlo se také usnadnit uživatelům nabíjení mobilních zařízení, chce prosadit návrh o povinném nabíjení jen přes port USB-C. Díky tomu by se po světě mělo povalovat mnohem méně různých nabíjecích kabelů, které nejsou kompatibilními se všemi novými zařízeními. Nové telefony by mohly být dodávány bez nabíjecích kabelů a uživatelé by mohli využívat stávající, ať už si koupí kterýkoli. V roce 2018 bylo dle EK prodáno 50 % kabelů s micro USB, 29 % s USB-C a 21% s konektorem Lightning. Letos bude toto jistě mnohem vyšší pro USB-C, ale stále daleko do 100 %.



rozhraní USB-C, autor: Project Kei, CC BY-SA 4.0, přes Wikimedia Commons

Navrhovaný zákon se ale zdaleka nemá týkat jen smartphonů. V hledáčku jsou také tablety, digitální fotoaparáty, mobilní herní konzole, náhlavní sluchátka nebo přenosné reproduktory. Zařízení se naopak nebude týkat sluchátek do uší, chytrých náramků nebo hodinek, kde něco takového není možné z prostorových důvodů. Z průzkumů vyplývá, že nabíjecí kabely znamenají 11 tisíc tun odpadu ročně a průměrný uživatel má k telefonu 3 nabíjecí kabely, přičemž 2 používá pravidelně. Předpokládá se, že by návrh mohl být přijat v roce 2022 a členské státy by ho pak musely zavést do své legislativy do roku 2024. Teoreticky bychom se mohli dočkat i iPhonů s portem USB-C (na iPadech a MacBooku už USB-C používá), ale otázkou je, zda Apple ještě dříve nepřejde výhradně bezdrátové nabíjení, o kterém se spekuluje už nějakou dobu. Pak by neměl port žádný.

