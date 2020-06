Nečekaný únik: AMD Ryzen C7 pro smartphony s RDNA2 GPU

Společnostise s novými procesory Ryzen a EPYC podařilo úspěšně zaútočit na desktopový, serverový i mobilní trh. Nyní se však dostávají do popředí informace, že by možná nemuselo útočit v mobilní sféře útočit jen na notebooky, ale dokonce i na smartphony. Pokud je poslední únik pravdivý (což v určitých oblastech moc nevypadá), pak by si AMD mohlo chystat nový mobilní procesorpro mobilní telefony. Mělo by jít o 64bitový 8jádrový procesor, jehož dvě nejvýkonnější jádra ARM Cortex-X1 (Gaugin Pro) mají běžet na frekvenci až 3,0 GHz. Další dvě jádra Cortex-A78 (Gaugin) mají využít frekvenci 2,6 GHz a výčet doplňuje čtveřice úsporných jader Cortex-A55 na taktu 2,0 GHz. Procesor má být vyráběn 5nm technologií u TSMC.