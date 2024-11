Nejasná 20 % výtěžnost 3nm procesu Samsungu se vyjasňuje. Tu má až jeho 2. generace

Samsung jako první přišel s výrobním procesem využívajícím technologii GAA (Gate-All-Around), a to už u 3nm procesu. Konkurenční TSMC na ni chce přejít až v případě 2nm výroby. Nicméně internetem dlouhodobě kolují informace o tom, že tento proces má velmi nízkou výtěžnost, skoro nikdo ale pořádně neví jakou. Kolují zde totiž čísla, která se i několikanásobně liší. Nyní se do toho vnáší trochu více světla, které vyjasňuje, proč zde bylo tolik protichůdných informací. Vtip je totiž v tom, že jde o dvě generace procesu a každá z nich má násobně odlišnou výtěžnost.



Cílem Samsungu bylo dostat se na výtěžnost okolo 70 %, což se nepovedlo ani u první generace nazvané SF3E-3GAE. Ta se ale podle posledních informací nepohybuje až tak extrémně daleko od cíle, činí okolo 50-60 %. Mohlo by to být lepší, ale není to žádná tragédie. Mnohdy to ale nestačí na to, aby si tento proces vybraly společnosti pro výrobu svých čipů. Větší potíží je ale druhá generace tohoto procesu. Zde už to tragické opravdu je, poněvadž tato verze 3nm procesu podle zákulisních informací dosahuje sotva 20% výtěžnosti, což není ani třetinou původního cíle. Zde ještě připomeňme, že firma chce přinést na trh svůj "2nm" proces SF2P, o něm ale víme, že jde především o přejmenování 3nm procesu, a je možné, že i on bude mít velké problémy s kvalitou výroby.