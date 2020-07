Nejdražší hra světa: Super Mario Bros. vydražen za 114 tisíc dolarů

Pokud se děsíte očekávaného zvýšení cen nových her , pak raději ani nechtějte slyšet, kolik byl neznámý zákazník ochoten zaplatit za hru, kterou si nejspíš nikdy ani nezahraje. Na platformě Heritage Auctions totiž tento týden padl světový rekord. Za kopii konzolového titulu Super Mario Bros. se někdo rozhodl utratit 114 tisíc dolarů, v přepočtu 2,7 milionu korun. Tím byl překonán loňský rekord, který držela jiná kopie Super Mario Bros. vydražená za částku mírně přesahující 100 tisíc dolarů.

Identita vítěze aukce zůstane anonymní, pokud se nerozhodne se svým úlovkem sám pochlubit. Nový majitel si ovšem tuto kopii s největší pravděpodobností nikdy nezahraje, patrně tak skončí někde na poličce nebo v trezoru. Hlavním důvodem rekordní ceny hry je totiž neotevřený obal. Pokud by došlo k jeho porušení, hodnota hry by rázem klesla na zlomek výše uvedené částky. Samotný původní obal by ovšem nestačil k překonání rekordu. Internetová aukční síň ve svém posudku ohodnotila kvalitu položky na 9,2 bodu z 10, což znamená téměř bezchybný stav. Daná kopie navíc patří mezi první, které byly vyrobeny v USA, což lze poznat ze samotného vzhledu balení.

Spolu s přesunem výroby totiž přišla také změna v podobě zabalení her do ochranné plastové fólie. Samotná černá krabička s kartonovým poutkem pro zavěšení do stojanu v obchodě ovšem ještě chvíli přetrvávala. Tím došlo k bizarní situaci, kdy bylo poutko pod plastovou fólií vlastně k ničemu. Během tohoto přechodného období se objevily celkem čtyři varianty obalu, přičemž každá z nich se vyráběla jen pár měsíců. Vydražená kopie hry patří pod variantu „3 Code“. Podobná kopie hry, i když v trochu horším stavu, byla dříve vydražena za 40 tisíc dolarů. „Stručně řečeno, kopie každé rané hry pro Nintendo Entertainment System s lepenkovým poutkem přináší jistý nádech ‚vintage', který jeho nástupci nepřekonají,“ tvrdí se v popisu proběhlé aukce.

Super Mario Bros. bývá považována za jednu z nejvýznamnějších her v historii a také se díky 40 milionům kopií řadí k nejprodávanějším hrám. Plošinovka, která stála na počátku stejnojmenné herní série, také údajně pomohl znovu nastartovat trh s videohrami po roce 1983. Super Mario Bros. vyšel pro konzoli NES v roce 1985 jako nástupce Mario Bros. Později se hra dočkala také řady remaků či pokračování a výrazně pronikla do populární kultury. Vůbec poprvé se také v Super Mario Bros. objevil hlavní záporák Bowser (King Koopa).

