Nejmenší počítač z řady Lenovo ThinkCentre vsází na AMD Ryzen Pro

Před pár týdny představil Asus první mini PC na světě s procesory AMD Ryzen . V tu chvíli bylo jasné, že jedním počítačem to nekončí. Nyní přichází další konkurence pro mini PC s hardwarem od Intelu, a to tentokrát v podání Lenova. Jeho novinkase vyznačuje rozměry pouze 179 x 88 x 22 mm a objemem 350 ml, údajně se tedy jedná o vůbec nejmenšího zástupce z řady ThinkCentre. Tento drobeček tedy na stole nezabere takřka žádné místo a pokud si svou práci budete chtít vzít s sebou, není žádný vložit do brašny nebo batohu.