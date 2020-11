Nejnovější ovladače pro tiskárny Dell jsou označovány jako malware

Majitelé tiskáren Dell, kteří si v minulých týdnech či měsících stáhli nové ovladače, mohli být překvapení upozorněním svého antiviru. Software od řady společností totiž tyto soubory označil jako malware nebo trojského koně. Na problém tento týden upozornil nezávislý novinář Brian Krebs, který se zaměřuje na kyberbezpečnost. Potíže ovšem mohli uživatelé zaznamenat již dříve, stejný problém se patrně týká více ovladačů vydaných v minulých měsících. Stopy vedou minimálně k „firmwaru víceúčelové tiskárny Dell E515dn/dw“ vydanému 29. září, který byl dostupný i prostřednictvím české verze stránek zákaznické podpory.

Majitelé tiskáren, kteří se pokoušeli o aktualizaci ovladačů, tak často neuspěli. Antivirus totiž soubor označil za nebezpečný a automaticky jej odstranil z počítače. Stejný problém ovšem dostihl i uživatele, kteří ovladače aktualizovali již dříve, nebo bezpečnostní software po stažení nejnovější virové databáze objevil nebezpečný soubor v počítači a odstranil jej. Tím mohl způsobit výrazné potíže, neboť tiskárna přestala fungovat. Podle databáze Virus Total označily ovladače za malware nebo trojského koně skoro tři desítky enginů od společností jako Avast, BitDefender, Microsoft a McAfee.

Dell zaslal redaktorům webu Windows Central prohlášení, ve kterém společnost informuje, že vyšetřuje údajnou škodlivost souborů. Stále totiž není jasné, zda mohou být ovladače opravdu potenciálně škodlivé, nebo se jedná pouze o planý poplach. Ačkoliv první varianta zní méně pravděpodobně, zcela vyloučit nelze – útočníci totiž mohli nějak zasáhnout do interních postupů Dellu a zahrnout do souborů škodlivý kód. Preventivně proto došlo k odstranění daných ovladačů z webu výrobce. Pokud se pokusíte o jejich stažení, dostanete hlášku o zamítnutém přístupu.

Některé firmy mezitím aktualizovali své virové databáze, takže počet enginů, které detekují ovladače jako nebezpečné, se snížil. To by nasvědčovalo spíše scénáři, že se opravdu jedná pouze o chybu. Uživatelům přesto doporučujeme, aby raději počkali s updatem ovladačů tiskáren Dell. Na vlastní riziko mohou také přidat soubory na whitelist, aby zabránili jejich detekci antivirem. Problémy s ovladači naštěstí postihnou pouze málo zákazníků, neboť Dell již před řadou let opustil trh s tiskárnami. Na svém webu sice tiskárny nadále nabízí, ale jedná se o modely od partnerů, jako je Lexmark. Zákaznickou podporu včetně firmwaru a spotřebního materiálu by měl Dell pro své tiskárny poskytovat minimálně do konce roku 2021.

