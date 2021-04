Největší Nintendo Switch se podobá televizi. Tlačítka jsou plně funkční

Zatímco Nintendo připravuje nový Switch , který by měl mít nepatrně větší displej než současný model, letecký softwarový inženýr a youtuber Michael Pick se rozhodl pustit do tvorby větší verze této herní konzole sám. Výsledek je opravdu velký, nebo přesněji obrovský. „Mám opravdu rád Nintendo Switch. Je malé, přenosné, ale dá se velmi snadno ztratit, což pro mě byl problém,“ říká Pick ve svém videu. „Rozhodl jsem se to napravit vytvořením něčeho, co je trochu větší a jen trochu obtížnější ztratit,“ dodává autor tohoto bláznivého nápadu. Výsledkem je největší Nintendo Switch na světě, které je zcela funkční.





Zařízení je asi 76 cm vysoké a 1,8 m široké. Ideální pro přenášení není ani kvůli své hmotnosti, která se blíží 30 kg. Jinak jako by obrovský Switch z oka vypadl originálu. Kromě gigantického displeje, který byste očekávali spíše u televizoru, jsou k dispozici herní ovladače Joy-Con v typickém modro-červeném provedení. V této verzi nejsou ovladače odnímatelné, ale jinak všechna tlačítka a joysticky fungují. Michael Pick to dokazuje hraním závodní arkády Mario Kart. Vzhledem k délce konzole to není problém u her kde vám stačí jeden ovládací prvek. Pro pohodlné používání obou stran Joy-Conu byste ovšem potřebovali pořádně dlouhé ruce nebo někoho, kdo by stál na opačné straně a pomáhal vám.

Naštěstí existuje možnost připojení bezdrátového ovladače Switch Pro Controller, který umožní bezproblémové ovládání jakékoliv hry. Autor videa to demonstruje na hře Fortnite. A uvádí, že hráč s přezdívkou Manwell65 byl prvním na světě, kdo byl zneškodněn na gigantické verzi konzole Switch. Displej bohužel není dotykový jako u originálu. Pick se ve videu také krátce pochlubil tím, jak obří konzole vznikla a jak vlastně funguje. Jedná se o dřevěnou konstrukci, do které byl vsazen displej a také původní Switch, který funguje jako mozek systému. Možná vůbec nejzajímavějším prvkem je řada serv, které přenesou vstup z velkého Joy-Conu na skutečnou konzoli.

Při realizaci nápadu nebyl zničen žádný Switch, protože malou konzoli lze vyjmout. Nyní největší Switch zamíří do dětské nemocnici St. Jude v Huntsville v Alabamě. kam ji autor věnoval. Právě dětem by se ovládání konzole pomocí obřích tlačítek mohlo líbit, i když spolu s ní jistě dostanou také gamepady Pro Controller. Michael Pick, který si přezdívá The Casual Engineer, v minulosti vytvořil několik podobných lahůdek pro domácí kutily, jako je nejmenší Macbook Pro, nejmenší iMac nebo nejmenší herní počítač.

