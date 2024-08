Nejvyššími mrakodrapy by mohly být 1000 metrů vysoké gravitační baterie Energy Vault

Se společností Energy Vault se na stránkách Světa hardware nesetkáváme poprvé. Je to firma, která staví gravitační úložiště. Jde v podstatě o obří baterie, které elektrickou energii uchovávají ve formě potenciální energie nějakého závaží. Dosud byly častým typem takového akumulátoru přečerpávací elektrárny, které v době nadbytku elektrické energie načerpají vodu do horní nádrže a v době nedostatku ji pouští dolů, čímž se vyrábí elektřina zpět. Energy Vault na to jde trochu jinak.



Tato firma staví obrovské budovy , v nichž jsou elektrické výtahy, jež vytahují závaží nahoru a spouští je pak následně dolů, což má ve výsledku stejný efekt. Taková úložiště už komerčně fungují v Číně od konce loňského roku. Nyní bylo oznámeno, že Energy Vault ve spolupráci s firmou Skidmore, Owings & Merrill (SOM) hodlá vyvíjet nový typ gravitačních úložišť, které nebudou ve tvaru krychle jako v Číně, ale mělo by jít o obří mrakodrapy s výškami mezi 300 až 1000 metry. Nejvyššími budovami na světě by tak mohly být "baterky".

Takové plány zní dost optimisticky a jako klasické projekty, které vypadají slibně na papíře, ale ve skutečnosti nikdy nedojdou realizace. Otázkou je tu i rentabilita takového projektu (takový mrakodrap je extrémně drahá záležitost), na druhou stranu SOM není žádný ledajaký startup, který chce jen vylákat peníze z investorů. Za firmou stojí projekty jako nové One World Trade Center v New Yorku, Willis Tower (Sears Tower) i mrakodrap Burj Khalifa v Dubaji. Přemýšlí se nad budovami, které budou mixem residentních a komerčních budov s částmi vyhrazenými pro funkci úložiště, přičemž by se o tuto funkci gravitačního úložiště mohly ucházet jak těžké bloky, tak i voda (šlo by tak o přečerpávací elektrárnu v rámci mrakodrapu). Údajně by v budovách mohlo být možné uložit gigawatthodiny energie. Je to však reálné? Pro představu, 1 tuna ve výšce 1000 metrů má energii 2,7 kWh takže na 1 GWh by bylo potřeba 370 tisíc tun a prázdná Burj Khalifa údajně váží 500 tisíc tun.

Obě dvě firmy věří, že by podobný projekt mohl mít komerční smysl. Konkrétnější plány o tom, kde by takové nové mrakodrapy měly stát, a jak by měl vypadat, zatím nejsou.