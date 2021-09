Někteří bývalí farmáři Chia prodávají své disky i SSD na trhu jako nové

Když se podíváme na vývoj hodnoty kryptoměny Chia , pak ta se hned na začátku pohybovala i vysoko nad hranicí 1000 USD, ale už v květnu pod ni klesla, aby si poté udržovala víceméně stabilní hodnotu mezi 200 a 300 USD, respektive stabilní na poměry kryptoměn. Ovšem ty v poslední době opět rostou, Ethereum se pohybuje kolem hranice 4.000 USD a Bitcoin zase na 50.000 USD, což je vývoj, na který mohou farmáři Chia jen smutně koukat.

Někdejší nedostatek pevných disků a rostoucí ceny kvůli investicím do Chia farem je tak už minulost. Pevné disky jsou s cenami opět tam, kde byly před nástupem Chia a tomu dle VNExpress napomáhají také někteří bývalí farmáři, kteří ruší své diskové farmy a pevné disky rozprodávají i prý jako zbrusu nové. Nicméně pokud jde o vývoj kapacity sítě Chia , zatím se nedá říci, že by šlo rovnou o exodus, nicméně lze říci, že v této době už kapacita stagnuje a osciluje někde mezi 34 a 36 EB.

Pevné disky jsou v této síti využívány pouze pro jednorázové (zpravidla) uložení objemných souborů s hashi s tím, že pak takový disk už nedělá v podstatě nic. Jenomže stále musí běžet, respektive být zapojen, a tak se skutečně nedá říci, že by disky z Chia farem mohly být prodávány skutečně jako nové, zvláště když zákazník neví, v jakém prostředí byly provozovány a co s nimi mohly za tu dobu provést třeba vibrace celého diskového racku, nebo v čem byly vůbec zapojeny.

Pokud by šlo o SSD, pak v jejich případě by to mohlo být samozřejmě jiné, ale ty jsou v případě Chia využívány zase pro tvorbu souborů s hashi (tzv. plot), čili koupě SSD od farmáře je ještě mnohem horší nápad.

Není tak divu, že farmáři rušící svůj Chia podnik mluví i o ochotě prodávat svou výbavu pod cenou, respektive se ztrátou, a také se dozvídáme o tom, že použitá SSD se v Číně či Vietnamu prodávají po více kusech a později jsou "repasována" a prodávána i jako nová. Otázka je, zda by se taková SSD nemohla časem objevit i na jiných trzích, z čehož by pak mohla koukat nová aféra, neboť zaznamenaný počet P/E cyklů by rozhodně neměl jít vymazat (alespoň ne bez přispění výrobce), čili takové použité modely by měly být snadno identifikovány.

Příští měsíce tak zřejmě poodhalí osud "zelené" kryptoměny Chia, v niž už samotní farmáři zřejmě pomalu přestávají věřit, ale o tom je zatím ještě předčasné mluvit.



Ceny souvisejících / podobných produktů: