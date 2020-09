Někteří majitelé RTX 3080 si stěžují na nestabilitu a zčernalé obrazovky

Jde pochopitelně o GeForce RTX 3080, neboť jiné verze stále ještě nejsou na trhu, ovšem dnes se začne prodávat RTX 3090 . Čerství majitelé si pak stěžují především na nestabilitu systému projevující se spadnutím hry v lepším případě do desktopu a také náhlým zčernáním obrazovky při hraní. Server Computerbase uvádí, že se to týká zvláště přetaktovaných verzí karet, čili modelů slibujících vyšší výkon než verze s výchozími specifikacemi, takže v jejich případě by logicky mělo jít o nestabilitu způsobenou vyššími takty.





Konkrétně si pak lidé stěžují na karty MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X OC a ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity a najít můžeme také zmínky o MSI Gaming Trio nebo o kartách od EVGA (RTX 3080 XC). Ohlasy se množí na fórech samotné NVIDIE , na Redditu či webu Tweakers

Potíže se stabilitou se objevují zpravidla v případě, kdy takt turba překročí jistou hranici a v ten moment se hra poroučí a systém spadne do desktopu. To by mohlo ukazovat na stabilitu spojenou právě s chlazením a příliš vysokým taktem. Problém se přitom často objevuje hned poté, co GPU přesáhne jistou mez pracovního taktu, čili na chlazení to nevypadá, jako spíše na nestabilitu spojenou právě s pracovní frekvencí. Dlužno dodat, že jde o provoz přetaktovaných karet dle specifikací výrobců.

Může jít ale i o problémy s nevyladěnými ovladači vzhledem k tomu, že se objevují konkrétní hry, které mají problém, a to konkrétně Metro Exodus, Doom Eternal, Kingdom Come: Deliverance a jiné. Nicméně právě za tím může být stále ukryt problém s tím, že karty se zvýšenými takty ve skutečnosti nezvládnou provoz her, jež je vytěžují více či jiným způsobem než jiné hry.

Na problémy s příliš vysokým taktem ukazují také uživateli doporučovaná řešení, a to mírně či více ubrat na frekvenci GPU, a to alespoň o 50 MHz. Pak je možné zvážit i snížení napájecího napětí GPU, ale k tomu už je zapotřebí utilita, která to zvládne. Například nový Afterburner ve verzi 4.6.3 Beta 2 . A nakonec neuškodí také provést čistou instalaci nejnovějších grafických ovladačů, čili ty staré nejdříve odinstalovat pomocí k tomu určené utility

Nyní si můžeme počkat na vyjádření výrobců a vysvětlení toho, co nestabilitu způsobuje. Jistě se nabízí právě příliš vysoké takty, ale že by takový problém unikl hned několika firmám? Je to ale možné vzhledem k tomu, jak málo času měly na vývoj.