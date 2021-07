Někteří těžaři v Číně začali prodávat své grafické karty za nízké ceny

Na moment, kdy se těžaři začnou zbavovat svých grafických karet, čekají snad všichni zákazníci, kteří by si rádi pořídili novou pro své domácí PC. To samozřejmě ne nutně kvůli tomu, aby si ji od těžaře z druhé ruky koupili. Jde o to, že díky prodeji karet využívaných dříve pro těžbu budou moci konečně výrazněji klesat ceny, ale záleží na tom, v jakých objemech jsou a budou karty v bazarech nabízeny.





O prodeji karet těžařů informuje PC Gamer odkazující na nabídku na tchaj-wanském PTT , kde má být v nabídce vysoký počet modelů od AMD a NVIDIE, a to od GTX 1000 a RX 400 až po nejnovější modely RTX 3000 a RX 6000. A navíc nejsou nabízeny za nehorázné částky. Například karta RTX 3070, kterou na eBay seženeme za 900 USD, je v Číně k dispozici v přepočtu za cca 400 USD, což je dokonce o 100 méně, než je výrobcem doporučená cena. To platí i pro GeForce RTX 3060 Ti s cenou kolem 310 USD RTX 3060 za cca 240 - 250 USD.

Někdo by mohl namítnout, že takové karty mohou být značně opotřebované, ale skutečnost může být jiná. Lze očekávat, že tyto karty jednak nebyly na rozdíl od starších generací moc dlouho v zápřahu a také jde o to, že byly jistě vyladěny pro co nejvyšší výkon těžby, což znamená i omezení celkové spotřeby, kdy karta rozhodně nepracuje s nejvyšším stanoveným TBP. Pro čínské zájemce je tu ale ta nevýhoda, že karty těžařů jsou obvykle nabízeny ne po jedné, ale v balení několika kusů.

Společnost ASRock už také dříve uvedla, že těžaři přestávají mít zájem o nové karty, čili jejich prodej se dal očekávat. Co se ale přihodilo, že se jich začínají zbavovat? Jde samozřejmě jednak o pokles hodnoty kryptoměn, což ovšem není v této době nic dramatického, ostatně Ethereum šlo v posledních dnech spíše nahoru a dostalo se opět nad 2000 USD.





Prudce se snížily i odměny těžařů, které byly v červnu nejnižší od února a tím to také nekončí. Čína zahájila útok na kryptoměny, který měl za následek právě pokles jejich cen, ale také vypuzení těžařů z jejich oblíbených regionů. A nakonec je tu pro těžaře hrozba v přechodu Etherea na model proof-of-stake, což by jednoduše znamenalo konec klasické těžby této měny na grafikách. Kdy se tak ale opravdu stane, toť otázka, ale i tento faktor může přispět k rozhodnutí některých těžařů na nic nečekat a raději se zbavit svých karet, dokud ještě mají slušnou hodnotu.

Nyní nezbývá než čekat na to, až se ceny karet pohnou i v našich obchodech. Ony už sice klesly, ale ani zdaleka dost na to, aby se daly označit za příznivé.

Ceny souvisejících / podobných produktů: