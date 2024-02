Němci vyvíjí nové procesy recyklace Li-Ion LFP akumulátorů v projektu DiLiRec

Recyklace lithiových článků se už provádí v desítkách recyklačních center po celém světě, velká část z nich ale jen rozebírá články a výstupem je např. hliník a černá hmota. Ta se bohužel prozatím zpracovává jen v malém množství center na materiály, které by bylo možné znovu použít k výrobě katod nových baterií (navíc v malém objemu). Prozatím se navíc větší recyklaci vyhýbaly články typu LFP, které najdeme především v čínských elektromobilech, nicméně má je také Tesla ve verzích Standard Range a letos by se měly objevit v základních verzích elektromobilů např. u Fordu, Volkswagenu i jiných značek. V Německu se ale nyní zaměřili právě na tento typ článků, a to na kompletní recyklaci. Projekt nese název DiLiRec a soustředit se chce primárně na Li-Ion LFP.



Cílem by mělo být to, že cenné materiály, které jsou součástí zejména baterií z Číny, by se tak povedlo díky recyklaci na evropské půdě zachovat v Evropě. Projekt má pod sebou společnost EAS Batteries, která bude jeho koordinátorem, a jeho vedení bude v Durynsku.

Počítá se s dvěma recyklačními metodami. Jedna by měla LFP směs získat přímo tak, jak je, a tu pak ve zpracované formě použít pro výrobu nových článků. Druhá metoda by měla LFP směs zpracovat o něco více až na jednotlivé materiály, ze kterých se skládá, a ty by se pak zase zpět dávaly dohromady při výrobě nových akumulátorů nebo pro jiné účely, kde najdou své využití. Pro obě z těchto metod budou existovat dva způsoby přístupu, a to mokrá mechanická cesta a suchá mechanická. Umělá inteligence pak bude pomáhat s vyhodnocováním efektivity jednotlivých procesů. Projekt má trvat téměř tři roky (konec je plánován na listopad 2026) a bude do něj investováno 4,7 mil. EUR. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) na něj přispěje větší polovinou, 2,7 mil. EUR.