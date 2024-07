Německo začíná vyšetřovat nesmyslné odstavení jaderných elektráren. Lhali o něm politici?

Jaderná elektrárna se stává sice velmi drahou elektrárnou na postavení, pokud už ale stojí, je nesmyslem ji odstavovat, pokud bezproblémově funguje. Jenže přesně toto udělali Němci v minulých letech. Ti měli v plánu odstavit všechny tři zbývající jaderné elektrárny do konce roku 2022, nicméně kvůli energetické krizi toto odsunuli na duben 2023. Je s podivem, že pro co nejrychlejší odstavení byli právě zelené strany, od kterých by se dal čekat přesný opak, tedy co nejdelší podpora tohoto ekologického zdroje a ne právě ten nejméně ekologický krok. Obzvlášť s tlakem na elektromobilitu jsou jaderné elektrárny velmi užitečným a vhodným zdrojem čisté elektrické energie. Ale tyto neekologické kroky a tlaky jsou bohužel u zelených stran a ekologických organizací už tak nějak standardem. Německo si ale začíná nyní uvědomovat, že tady něco nehrálo, a ustanovilo komisi, která bude urychlené uzavírání jaderných vyšetřovat.



Konkrétně jde především (ne však výhradně) o vyšetřování počínání dvou ministrů, jedním je ministr pro hospodářství a ochranu klimatu Robert Habeck, druhou je pak ministryně životního prostředí Steffi Lemkeová. Ti jsou podezřelí z toho, že se snažili veřejnost oklamat ohledně dopadu ponechání jaderných elektráren v provozu, resp. z toho, že ani nenechali vypracovat jasnou nezávislou studii ohledně tohoto dopadu a propagovali vyřazení těchto elektráren, aniž by k tomu měli řádné podklady. I kdyby se ale jejich provinění prokázalo, jadernou energii to do Německa už asi nevrátí.