Neměly by, ale některé B550 podporují i starší Pinnacle Ridge či Picasso

AMD později svou původní roadmap upravilo , ale to pouze s ohledem na desky s čipsety X470 a B450, které by měly později běžně dostat nový BIOS i pro nové procesory Ryzen 4000 generace Vermeer. Podpora procesorů a APU v rámci desek s čipsetem B550 se tak neřešila a ačkoliv v roadmapě chybí APU Ryzen 4000 s architekturou Zen 2, nikdo nepochyboval, že ty podporovány pochopitelně budou.

Nenajdeme tam ale předchozí APU Ryzen 3000 či procesory Ryzen 2000, z čehož vyplývá, že výrobci desek nemuseli podporu těchto generací do BIOSů desek s B550 vůbec přidávat, ale také se dalo očekávat, že jim to AMD nezakáže.

A jak uvádí momomo_us na Twitteru a jím uvedené screenshoty (včetně validace), alespoň některé desky (zde konkrétně Asus TUF GAMING B550M-PLUS) s B550 procesory Pinnacle Ridge a APU Picasso skutečně podporují. To pochopitelně neznamená, že zákazník, který potřebuje novou desku a vyzbrojen je zatím procesorem či APU starší generace, si může slepě pořídit jakýkoliv model s B550 a očekávat, že jeho BIOS bude kompatibilní. Před koupí bude vhodné se podívat na stránky výrobce do seznamu podporovaných procesorů.

Deska Asus TUF GAMING B550M-PLUS se tak ukázala s procesorem Ryzen 5 2600X a APU Ryzen 5 3400G a nese BIOS verze 0608 ze dne 15.6.2020. Historie verzí BIOSů pro ni přitom nenese žádnou poznámku o tom, že by přibyla podpora starších procesorů, takže Asus s ní evidentně počítal už původně a lze také předpokládat (ovšem nikoliv na to spoléhat), že i ostatní jeho desky s B550 to budou mít stejné.

