Nemůžete se přihlásit do Outlooku či Teams? Možná je na vině update Windows 10

Koncem týdne jsme psali o tom, že počet problémů po poslední kumulativní aktualizaci Windows 10 je ve srovnání s předchozími měsíci nižší. Možná jsme ovšem pochvalu na adresu Microsoftu příliš uspěchali, protože některé chyby mohou na povrch vyplynout až se zpožděním. Tento týden se objevily informace, že se někteří uživatelé po aktualizaci nemohou přihlásit k desktopovým aplikacím Microsoft 365. Chyba by se měla týkat konkrétně kumulativního updatu KB5003169 , který je určen pro Windows 10 ve verzi 1909. Pokud máte novější verzi operačního systému, tohoto problému se bát nemusíte.

A o co se konkrétně jedná? Pokud se uživatel chce přihlásit do aplikací jako Microsoft Teams, Outlook nebo OneDrive for Business, které jsou používány ve firemním prostředí, může ho překvapit chybová obrazovka. Informuje o tom, že došlo k problému a probíhá opětovné připojení. V dolní části této obrazovky je potom zobrazen kód chyby 80080300. Microsoft o problému ví a podle dat, které společnost získala prostřednictvím telemetrie, se problém dotýká pouze malé části uživatelů Windows 10. Na vině by měl být problém s kódem ve zmiňované aktualizaci KB5003169 pro Windows 10 verze 1909.

Ačkoliv společnost pracuje na trvalé opravě, nabízí zatím i provizorní řešení, které je překvapivě snadné. Ve většině případů by mělo stačit počítač po instalaci aktualizace ještě jednou restartovat. Pokud by to nepomohlo, nezbývá podle redmondského giganta nic jiného než dočasně přejít na webové verze aplikací Microsoft Teams, OneDrive for Business a Outlook. Uživatelé mohou zvážit také odinstalaci vadného updatu, což lze provést prostřednictvím služby Windows Update.

Připomeňme, že se nejedná o jediný problém, který postihl květnové kumulativní aktualizace Windows 10 (neplést s „velkou“ aktualizací Windows 10 May 2021 Update , která vyšla teprve tento týden a je distribuována postupně). Řada uživatelů vůbec nemohla nainstalovat nové sestavení, respektive se po restartu objevila chyba a následně systém update automaticky zase odinstaloval. Tento problém se týkal aktualizace KB5003173 pro Windows 10 ve verzích 2004 a 20H2. Ukázalo se, že důvodem je předchozí odebrání prohlížeče Edge (Chromium).

V ojedinělých případech se zase po aktualizaci objevily problémy se zvukem, které by údajně měly postihovat také počítače po přechodu na Windows 10 verze 21H1. Nejčastěji se projevuje zvukem ve vysoké frekvenci při používání konfigurace 5.1 v kombinaci s některými aplikacemi a nastaveními.

Ceny souvisejících / podobných produktů: