Nenabitá Tesla není dobré auto pro útěk zlodějů, policie je chytila na Superchargeru

V Georgii v USA se odehrál zajímavý případ krádeže. Dva zloději si tu vyhlídli obchod s elektronikou, kde ukradli herní konzole, elektrické zubní kartáčky a další věci za více než 8000 USD (přes 177 tisíc Kč). Lup naskládali do elektromobilu Tesla Model X, jenže to nedomysleli a vůz před činem zapomněli pořádně nabít. Policie po podezřelých vyhlásila pátrání a Teslu zlodějů se povedlo docela rychle najít právě díky tomu, že si ho před činem nenabili.

Bylo to jen 16 km daleko od místa činu na nabíječce Supercharger, kde doplňovali energii pro další jízdu. Stejný problém by sice měli i s autem na benzín nebo naftu, pokud by ho před krádeží nenatankovali, tam by se jim ale energii povedlo doplnit rychleji (Superchargery jsou sice velmi rychlé, ale s max. 250 kW ne nejrychlejší a do tankování fosilních paliv to má stále daleko).