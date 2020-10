Neohlášená GeForce RTX 3060 Ti už je v předprodeji na Taobao

Možná je tak už na čase, aby se i NVIDIA probudila a ohlásila nástup karet GeForce RTX 3060 Ti, které by se měly začít prodávat v průběhu listopadu. Lze si ale představit, že NVIDIA s tím asi čeká na zítřejší prezentaci firmy AMD, aby pak mohla lépe reagovat.

Z obrázků vyčteme také informace o druhé verzi, a to RTX 3060, která by oproti modelu Ti měla mít 6 GB paměti na užší sběrnici, takže půjde v podstatě o nástupce pro RTX 2060 a RTX 2060 Super.

RTX 3060 Ti bude založena stejně jako RTX 3070 na GPU GA104, ovšem ve verzi 200 se 4864 CUDA jádry a bude mít také ve výbavě 8 GB GDDR6 s nejspíše stejnou propustností jako RTX 2060 Super. Obchody pak slibují, že tato karta bude výkonnější než RTX 2080.

Máme tu také potvrzeny specifikace z GPU-Z, dle nichž je paměťový subsystém opravdu identický s RTX 2060 Super (či RTX 2070/3070) a výchozí takty jsou 1410 až 1665 MHz. Nejde tak o vysoké hodnoty, což je ale na druhou stranu příslib možnosti vysokého přetaktování.

Co se týče cen, pak ty by se měly pohybovat na hodnotě kolem 400 dolarů, přičemž rozpětí 2049 až 2999 juanů v čínských obchodech je pozoruhodně široké a představuje 305 až 446 USD. Budeme ale raději počítat s tím, že NVIDIA svou RTX 3060 Ti opatří prostě stejnou cenovkou jako RTX 2060 Super, čili 399 USD a RTX 3060 přijde za 299 USD. Ovšem do toho může ještě promluvit právě i AMD.

Z Taobao se také dozvídáme, že očekávaný začátek prodeje RTX 3060 Ti opravdu spadá do listopadu, ovšem nic bližšího tu zatím nemáme. Tento týden ve čtvrtek se začne prodávat RTX 3070, jejíž GPU GA104-300-A1 se už objevilo na snímku





Slíbeno bylo také to, že recenze (přinejmenším) verze NVIDIA Founders Edition budou zveřejněny už dnes.



