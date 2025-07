Netflix přiznal použití generativní AI pro vizuální efekty v seriálu The Eternaut

S generativní umělou inteligencí se setkáváme stále častěji, a jak se zdá, bude to i v profesionální filmové produkci. Ted Sarandos, CEO společnosti Netflix, totiž nedávno přiznal, že generativní AI byla využita při tvorbě sci-fi seriálu The Eternaut, v němž toxický sníh vyhubí většinu lidstva, načež jeho zbytky dále čelí hrozbě z jiného světa. Konkrétně mělo jít o scénu padající budovy v Buenos Aires. Podle něj byli s výsledky spokojeni jak tvůrci seriálu, tak i diváci.

Výhodou těchto systémů má být to, že tvůrcům umožňuje dále rozšiřovat možnosti toho, co zobrazit ve filmu nebo seriálu s menším úsilím ze strany tvůrců efektů. Podle Sarandose by bez AI nebylo možno tento seriál vytvořit v takovém rozpočtu, který na něj byl stanoven. Cena ale nemá být jedinou výhodou. Podle Sarandose byla tato VFX sekvence vytvořena asi 10krát rychleji, než kdyby se to dělalo klasickými počítačovými metodami. Dále dodal, že se AI stává lepším nástrojem pro lidi, a to nejen pro finální efekty, ale také základní rychlou vizualizaci toho, jak by mohly scény v budoucnu vypadat. Co si o nasazení AI pro tvorbu obrazu do filmů a seriálů myslíte vy?