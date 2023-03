Netgear Nighthawk RS700 je tri-band Wi-Fi 7 routerem s podporou 10GbE

Společnost Netgear uvádí nový tri-band router Nighthawk RS700. Jde o router podporující standard Wi-Fi 7, poradí si tedy s frekvenčními pásmy 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Proti Wi-Fi 6 má nový standard nabízet až 2,4krát vyšší propustnost a v tomto případě jde max. o 19 Gbps (v daných pásmech 1,4+5,8+11,5 Gbps). Má tak zvládnout bezdrátové streamování obsahu ve 4K i 8K, virtuální i rozšířenou realitu, to vše při krátkých latencích. Samozřejmostí je kompatibilita se staršími standardy, což vzhledem k absenci zařízení s Wi-Fi 7 bude znamenat, že v dohledné době bude tento router využívat především právě této vlastnosti.

Výrobce slibuje pokrytí 3500 čtverečních stop, což znamená okolo 325 m2. Zajímavostí je, že zde vedle čtveřice 1GbE LAN portů najdete ještě pátý LAN port, a to s rychlostí 10GbE. Navíc, totéž podporuje i port WAN. Máme tu výkonný 4jádrový procesor Broadcom BCM6726/3 s frekvencí 2,6 GHz, má 1 GB RAM a 512MB flash úložiště. Router měří 281,7x124,03x142 mm a váží 1,635 kg. Samozřejmostí je podpora pro bezpečnostní standardy WPA, WPA2 i WPA3 se 128bitovým šifrováním AES a 256bitovým GCMP. Router nebude zrovna levný, stát má 699,99 USD. V ceně je i jeden rok předplatného Netgear Armor (ochrana zařízení a VPN). Dá se už předpbjednat, dodávky by měly začít do 27. května.