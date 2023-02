Neuralink je vyšetřován za porušení zákonů o nebezpečných látkách

Neuralink vyvíjí rozhraní, které umožní ovládat přístroje pomocí myšlenek díky implantátům do mozku. Bohužel pro firmu to nevypadá úplně růžově, protože bude vyšetřována kvůli několika porušením federálních zákonů o nebezpečných látkách. Podle posledních zpráv totiž laboratoře nesplňovaly mnohá základní nařízení ohledně bezpečnosti a práce s biologicky nebezpečným materiálem. Ty se datují až do roku 2019, kdy měla firma provádět experimenty na makacích na University of California. Podle e-mailů si univerzita stěžovala na špatnou práci s vyjmutými implantáty a unáhlenou práci se zanedbáním některých bezpečnostních nařízení kvůli Muskovu tlaku na urychlení experimentů.



Vyjmutý implantát by měl být dle zákonů být zabalen ve třech různých obalech, ve dvou odolných proti únikům a v jednom pevném obalu, což se ale nestalo. Hovoří se především o riziku přenosu stafylokoka a jiných infekčních virů, které by mohly být nebezpečné a v některých případech vyústit až v úmrtí lidí. O prošetření záležitosti požádala skupina Physicians Committee of Responsible Medicine (PCRM).