Nevalidovaný rekord v přetaktování DDR5 přesáhl 13000 MT/s, oficiálně padla nižší hodnota

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nevalidovaný rekord v přetaktování DDR5 přesáhl 13000 MT/s, oficiálně padla nižší hodnota
Rekordy v přetaktování pamětí DRAM poslední dobou padaly jeden za druhým, až to začalo být nezajímavé. Tentokrát tu ale máme větší skok a neoficiálně bylo dokonce překonáno DDR5-13000.
V poslední době se objevilo mnoho rekordů v přetaktování DDR5 pamětí, ty ale byly vždy jen po několika málo jednotkách MHz. Pro zajímavost, zatímco na 7. místě byla hodnota 6376,6 MHz (DDR5-12753), na 2. pozici to bylo 6390,8 MHz (DDR5-12782). Jinak řečeno, měli jsme tu 6 rekordů nahuštěných na rozsahu pouhých 14 MHz. Až v červenci se objevil větší skok na 6436,1 MHz, nicméně hranice 6500 MHz (DDR5-13000) na pokoření čekala až doteď. Ona tedy lépe řečeno čeká pořád, neboť ani overclocker s přezdívkou saltycroissant nedokázal validovat takto rekordní hodnotu. Povedlo se mu ji dosáhnout, což ukázal na fotografii obrazovky, ale validována bohužel není. 
 
Konkrétně šlo o sestavu se základní deskou Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE a procesorem Intel Core Ultra 7 265K, který byl osazen 24GB modulem Corsair Vengeance. Dosáhl frekvence 6510 MHz (DDR5-13020) s šíleným časováním CL68-128-128-256-2T.
 
Pokud jde o validovaný výsledek, tak tady bohužel na prolomení magické hranice DDR5-13000 ještě stále čekáme. Saltycroissant totiž validoval maximálně 6460,1 MHz, tedy DDR5-12920 s časováním CL68-127-127-127-2T. K chlazení procesoru (ten běžel pouze s 8 jádry P-Core na taktu 2062 MHz) a pamětí byl využit tekutý dusík. 
 

Diskuze (0)
