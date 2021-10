New World už zasáhlo i ukázkové tunelování peněz

New World je zbrusu nové MMORPG od Amazonu, které se na trh v konečné verzi dostalo na konci září a hráči v něm společně kolonizují nový svět, fiktivní Aeternum Island, který byl vymodelován pomocí obou částí amerického kontinentu. Ekonomika se tu točí především kolem zlatých mincí, jak by se dalo předpokládat vzhledem ke vzoru herního světa, přičemž hráči je mohou získávat prostě prodejem získaných předmětů.

Hráči si na začátku vyberou mezi třemi frakcemi (Syndicate, Marauders a Covenant) a pak mohou v rámci nich vstupovat do různých společností, což jsou dejme tomu obdoby cechů, jaké známe třeba ze série The Elder Scrolls. V rámci nich si pak mohou společně pořizovat území, přičemž hra už nechává právě na hráčích to, jakým způsobem se domluví a jak dají dohromady potřebnou sumu, na niž se musí vzhledem k její výši složit.

A právě zde nastupují opravdové nefalšované RPG prvky těch, kteří se prostě rozhodli hrát roli podvodníků a přesněji řečeno rovnou tunelářů. Hromadění finančních prostředků v rámci společností je aktuálně založeno prostě na důvěře, což znamená, že stejně jako v reálném životě může jednotlivec vybrané peníze prostě vzít a zmizet.

Přímo v New World se to děje tak, že vedoucí společnosti se prostě založí novou postavu v nové frakci, na ni převede zlaté mince (příklad uvádí konkrétní sumu 60 tisíc od cca 200 hráčů) a starou postavu smaže. Ostatní hráči pak bez pomoci správců hry nemají možnost, jak peníze vysledovat, natož je pak získat zpět.

V některých virtuálních společnostech v New World tak v reakci na tyto případy už vyžadují vyplnění přihlášek, i když není zrovna jasné, jak lze někoho takovým způsobem opravdu ztotožnit. Někteří hráči si také raději už šli po svých a putují novým světem na vlastní pěst, ale objevil se i případ, kdy jedna frakce využila své sabotéry k oslabení jiné, na kterou později zaútočila.

Dá se však tvrdit, že právě i tunelování, zrada, podvody a využití všech možných prostředků patří k MMORPG hrám, ale New World samozřejmě není první takovou, kde se takové věci dějí.

