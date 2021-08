Newegg nutil lidi v balíčcích kupovat zdroje s katastrofální poruchovostí

Newegg stejně jako řada jiných prodejců využila taktiku, jak zákazníkům při prodeji nedostatkového hardwaru vnutit ještě něco jiného. Jednak šlo či snad stále ještě jde o Shuffle , čili loterii, v níž se tahají šťastlivci, kteří mají možnost si objednat nedostatkové zboží, čili konkrétněji moderní grafickou kartu. Obvykle to ale bylo spojeno i s tím, že taková karta se neprodávala sama, ale v balíčku s dalším hardwarem, který zákazník musel přikoupit, anebo mohl jít jinam.

Problém nastává v případě, kdy nejde jen o nechtěné zboží, ale rovnou o nekvalitní či navíc ještě nebezpečný hardware. To se týkalo konkrétně napájecích zdrojů Gigabyte P-P750GM a GP-P850GM, v jejichž případě se aktuálně doporučuje je vůbec nepoužívat a raději je rovnou vrátit/vyměnit kontaktováním výrobce či prodejce, tedy pokud jde o balíčky firmy Newegg.

Pokud má přitom nějaký hardware v moci natropit velké škody, pak je to právě napájecí zdroj, který může poškodit v podstatě všechny na něj napojené komponenty, anebo rovnou i vzplanout, pokud budeme mít už velkou smůlu.

Server Gamers Nexus přitom na základě zkušeností jiných provedl test celkem deseti kusů zmíněných zdrojů a zjistil, že plná polovina je nevydržela a odešla do křemíkového pekla za doprovodu hlasitého puknutí svých hlavních FET.

Nyní se tak snáší kritika samozřejmě na samotnou firmu Gigabyte, ale také na samotný Newegg, jehož loterie byla přijata ještě s klidem, ale nucené balíčky nebo rovnou i nucené sestavení počítače už vyvolává negativní ohlasy, zvláště když se tu lidem nutí zboží, o jehož nekvalitě by samotný prodejce rozhodně měl vědět ze svým RMA dat.

Se zdrojem Gigabyte GP-P750GM mají také negativní zkušenosti na serveru TechPowerUp (či na fórech Anandtech ), kde text "With an Explosive Attitude" v titulku mluví za vše. Recenzent přitom píše o tom, že kontaktoval firmu Gigabyte, aby se dozvěděl, že v jejích testech dopadlo vše dobře a dále se už nikdo nezajímal o výsledek jeho testu, v němž zdroj katastrofálně selhal. Obvykle si firmy či jejich zástupci přitom vyžádají vadný vzorek, aby mohly zjistit příčinu jeho selhání, což by v případě zdrojů mělo zvláště naléhavé.