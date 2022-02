Newegg se opět předvedl, tentokrát prodejem vadné desky coby rozbaleného zboží

Začalo to na začátku tohoto měsíce, když Gamers Nexus (GN) zveřejnil video s názvem "Newegg Scammed Us", který nijak nepřeháněl. Steve Burke z GN si totiž z nabídky Newegg vybral jistou desku Gigabyte s čipsetem Z490 coby otevřené či rozbalené zboží, čili takové, které si už dříve někdo pořídil, ale poté vrátil. To samozřejmě patří do běžné nabídky i českých obchodů, neboť ty se nějak musí vypořádat se zbožím, které lidé vracejí v rámci zákonné lhůty. V takovém případě se automaticky předpokládá, že se tato skutečnost promítne do ceny a především že prodejce dané zboží před dalším prodejem pečlivě zkontroluje.





Steve Burke ale zjistil, že onu desku ani nebude potřebovat, a tak dodaný balík ani neotevřel a v rámci RMA poslal zpět. Newegg ovšem vratku odmítl, neboť zjistil, že deska má silně poškozenou procesorovou patici a dále našel i zbytky teplovodivé pasty. Po zveřejnění tohoto případu ale Newegg náhle otočil, vrátil zaplacené peníze a tím to mohlo skončit. Jenomže prodejce poslal Stevovi i onu vadnou desku

Ten díky tomu v balení desky objevil ručně psaný lístek od technika firmy Gigabyte a ukázalo se, že ta dříve poslala firmě Newegg tuto desku zpět jako neopravené zboží a ta byla prostě zařazena do prodeje jako rozbalené zboží, a to evidentně aniž by ji někdo prozkoumal.

GN pak požádali své čtenáře/diváky, aby se sami podělili o svou případnou podobnou zkušenost s firmou Newegg a z toho vznikla přímo lavina stížností, která GN přiměla k tomu, aby oslovili přímo prodejce se žádostí o komentář či nejlépe rozhovor.

Newegg tak byl přinucen reagovat a jak uvádí Windows Central , oznámil změny ve svém přístupu. Přiznal přitom, že některé RMA požadavky zákazníků skutečně nebyly patřičně posouzeny, což označil za "procesní chyby". Provedeny už prý byly změny v celém procesu vracení zboží a jeho dalšího prodeje, které se budou týkat zvláště procesorů a základních desek.

I v našich končinách se dle dohledatelných ohlasů nepřekvapivě můžeme setkat s případy, kdy zákazníci nebyli spokojeni se stavem zboží, které už někdo vrátil a co hůř, lze se nezřídka setkat i s případy, kdy bylo takové zboží prodáváno jako zbrusu nové. Jaké jsou vaše zkušenosti?



