Newegg spustí službu ENIAC, vyřeší problém se scalpery vhodným způsobem?

Asi málokdo předpokládá, že v příštích letech už bude z hlediska dostupnosti hardwaru či jiného zboží všechno skvělé a růžové. Scalpeři mají stále hlad a těžaři také mohou příležitostně ovlivnit celý trh s grafickými kartami nebo nově i s pevnými disky. Služba ENIAC firmy Newegg je tak jasná snaha o odpověď, ovšem jak už tomu bývá, nemusí být a nebude po chuti každému.





Ve zkratce jde prostě o to, že zákazníci sami si z nabídky prodejce vyberou vhodné komponenty pro nový počítač, ovšem ty mu nebudou odeslány samostatně, ale složeny do podoby celého PC, které zákazník obdrží do 7 až 10 pracovních dní. Nepíše se tu ani o žádné možnosti odeslání samotných komponent na jednu adresu, čili služba je prostě spojena i se stavbou výsledného PC, a v košíku tak bude muset být potřebný výběr komponent a také zatrhnuta volba pro sestavení počítače, aby nákup zahrnující položku figurující na seznamu nedostatkového zboží vůbec mohl být potvrzen.

To může být pro někoho plus, jiný by si raději sestavu vytvořil doma sám, ale to může být celkově jen věc zcela vedlejší v porovnání s tím, jak to bude s kupováním jednotlivých komponent, jež budou zrovna v dané době nedostatkové. Je to totiž nad slunce jasné, že každý prodejce dá přednost takovému zákazníkovi, který si namísto grafické karty objedná celý počítač a důsledky jsou pak zřejmé.

Ostatně už delší dobu Newegg provozuje službu Shuffle , což není nic jiného než loterie, kde zákazníci vyhrávají pouhou možnost koupit si jinak nedostatkový procesor či grafickou kartu. ENIAC může být jen sofistikovanější a pro prodejce samotného mnohem zajímavější nástupce služby Shuffle, jehož verzi ale ostatně dobře znají i čeští zákazníci. Ti se ještě donedávna mohli dostat ke grafickým kartám za rozumnou cenu jen nákupem hotové sestavy a kdyby tu byla služba jako ENIAC, alespoň by měli pořádnou možnost volby.

Na druhou stranu, jak jinak je možné dnes efektivně bránit scalperům v tom, aby pomocí internetových botů skupovali nedostatkové zboží? Jsou tu pochopitelně jiné možné způsoby, jako limit počtu kusů v objednávce či nutnost si produkt zajet koupit osobně do kamenné prodejny a ENIAC bude zřejmě další nedokonalé řešení palčivého problému, které bude jistě pro řadu lidí lepší než loteriový Shuffle.

