Newegg už omylem poslal zákazníkům objednané procesory Alder Lake

Na jaře šlo o dodávky z německého obchodu MindFactory, který začal velice předčasně prodávat procesory Core i7-11700K , což se firmě Intel zjevně nelíbilo, ale my se už nedozvěděli, zda to mělo pro daný obchod nějakou skutečně nepříjemnou dohru. Tehdy ale nešlo o údajný omyl, který se má týkat předčasných zásilek objednaných procesorů Alder Lake-S, jež opustily sklady obchodu Newegg.

Diskutující na Redditu prozradili, že někteří z nich už dostali svůj objednaný procesor Core 12. generace, ke kterému by se správně měli dostat až 4. listopadu. Jde skutečně nejspíše o chybu obchodu Newegg, který si asi špatně vyložil podmínky embarga, dle nějž tento týden odstartovaly pouze předobjednávky.

Čas od času se taková věc přihodí, ať už úmyslně, nebo nedopatřením. Vůbec poprvé se ale dozvídáme, že by nějaký obchod své zákazníky přímo kontaktoval s prosbou, aby o takové věci pokud možno pomlčeli. To mělo ale pochopitelně podobný efekt jako varování před olizováním namrzlého zábradlí.

Pro Newegg by ale i tak nemělo jít o velký problém, neboť zákazníci ukazují spíše jen vyfocené obaly či samotné procesory, přičemž ty se už zveřejňovat mohou a základní desky, na nichž je možné dané procesory provozovat, tentokrát na rozdíl od Rocket Lake-S budou stejně k dispozici právě až 4. listopadu, tedy samozřejmě pokud se k nim také někdo nedostane dříve, což by neměl a je nepravděpodobné, že to bude zrovna ten zákazník, který od Newegg obdržel i svůj nový procesor. Další testy tak tímto způsobem těžko uniknou na svět.

Ceny souvisejících / podobných produktů: