Newyorská policie se zbavila svého Digidoga, robota Spot od Boston Dynamics

New York Police Department (NYPD) si dříve pronajala robota Spot, který dostal na původní žlutý nátěr modrou barvu a také příslušnou výbavu a vydal se do ulic potírat zločin. Získal také svou přezdívku Digidog, ale nyní se od The New York Times dozvídáme, že NYPD jej vrátila.