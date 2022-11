NFT Bored Ape, za které Justin Bieber dal 1,3 mil. USD, teď nestojí ani 70 tisíc

Jedněmi z nejslavnějších NFT jsou(BAYC), sada 10 tisíc počítačem kreslených obrázků opic od Yuga Labs. Nejdražší z nich byla sada 101 NFT, která se prodala za 24,4 mil. USD (575 mil. Kč). Jedním z majitelů opic je také známý zpěvák Justin Bieber, který drží. např. opici #3001 . Tu koupil 29. ledna letošního roku za obrovskou částku 500 ETH, což při tehdejším kurzu 2603 USD za ETH znamenalo cenu 1,3 mil. USD (30,7 mil. Kč). Poslední měsíce ale nejsou ke kryptoměnám a NFT vůbec milostivé, je tu jeden průšvih za druhým, zkrachovalo už několik kryptoměnových platforem a ceny NFT zatím nenaznačují, že by šlo o dobré investice. Pochopitelně to, že dnes jsou jejich hodnoty nízko, neznamená, že tam budou i za několik let. Mohou jít ještě níž, ale také naopak mohou růst zpět nahoru. To dnes nevíme.