NFT se tlačí i do her a vyvolávají otázky a odpor i od vývojářů

NFT může být v podstatě cokoliv, co se nachází v digitální podobě, přičemž za vlastnictví zanesené v blockchainu jsou lidé ochotni platit i vysoké sumy, což samozřejmě záleží na tom, o co tu jde. Může jít o digitální fotografii či obecně audio/video obsah či umělecké dílo, kde je NFT v podstatě představuje jen jinou formou potvrzené vlastnictví práv, ale pak tu máme také internetové memy, virtuální nemovitosti nebo nově právě i herní předměty, čili přesně to, co hráči nachází v lootu či lootboxech. Mohou to tak být zbraně, skiny či postavy a je vcelku zřejmé, že někteří vývojáři zavětřili příležitost využít další formu výdělku

Tu zavětřilo i studio GSC Game World, které si chystá S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl a jehož zmínka o integrace NFT do této hry vyvolala hlasitý odpor fanoušků a médií, ačkoliv se vývojáři snažili vysvětlovat, že se chystají využít NFT "tím správným způsobem", který by neměl nikoho naštvat. Nakonec ale pod tlakem kapitulovali a oznámili, že jejich chystaná hra nebude mít s NFT nic společného.

Kotaku zase popisuje to, co se děje v Ubisoftu, který se rozhodl spustit svou herní NFT platformu zvanou Quartz, která má (zatím) fanouškům umožnit získávat NFT zdarma samotným hraním, a to nejdříve ve hře Ghost Recon Wildlands. Fanoušci vcelku pochopitelně nebyli nadšeni a i samotní zaměstnanci Ubisoftu živě řeší to, k čemu mají NFT vůbec v jejich hrách být, kam to celé povede a zda to stojí za další pošlapání pověsti firmy.

Jde tu tak především o to, že se do her potichu a pomalu vkrádá nová technologie a systém, který je zatím v podstatě k ničemu, ale právě o to více se diskutuje na téma, k čemu má sloužit v budoucnu. Jak je zřejmé, k lepším hrám to nepovede, jako spíše k vyšším výdělkům firem. O tom mluví i sám šéf xboxové divize Microsoftu Phil Spence r, který uvedl, že dnes je NFT hrách zatím pouze o spekulacích a experimentování, ale sám z toho má pocit, že k lepší zábavě to spíše nepřispěje.



Společnost Valve už rovnou na svém Steamu zakázala všechny tituly, které mají mít spojitost s NFT či blockchainem. Na druhé straně tu zase stojí známý Peter Molyneux , jehož hra Legacy je celá o NFT a kryptoměnách. Hráči v ní utratili ve formě krypta už desítky milionů dolarů, a to za virtuální půdu a nemovitosti, kde pak budou moci vytvořit svůj byznys. V tomto případě ale můžeme brát NFT jen jako jinou formu platby za hru a co na tom, že ceny jsou spíše vysoké. Třeba ve třídě Epic máme k dispozici "Corporation Land NFT" za 15,3 ETH, čili asi 90 tisíc korun. Ale když už nikoho nevzrušují desetitisíce za lodě nabízené ve hře Star Citizen, proč bychom se měli nějak zvlášť pozastavovat nad touto nabídkou pouze proto, že jde o NFT?

