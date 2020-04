Nintendo Switch zdvojnásobilo prodej, překvapivě vzrostl zájem o PS a Xbox

Není žádným překvapením, že současná pandemie onemocnění COVID-19 nahrává domácím konzolím. Lidé totiž tráví více času doma a videohry představují atraktivní způsob trávení volného času. Nasvědčuje tomu nejen nárůst počtu uživatelů online služeb jako PlayStation Network, které minulý měsíc zažily přetížení . Roste ovšem také počet prodaných konzolí, jak potvrzuje analytická společnost NDP Group. Zákazníci měli v březnu 2020 za tento typ hardwaru utratit 461 milionů dolarů, což představuje meziroční nárůst o 63 %. Z pohledu celého prvního čtvrtletí byl ovšem zaznamenán jen 2% nárůst ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a to na 773 milionů dolarů.

V důsledku pandemie vzrostl čas strávený u her o 45 % v USA a o 38 % ve Francii

Výše uvedená čísla značí, že koronavirová krize dokázala zvrátit klesající prodej herních konzolí v předchozích měsících. Dosud totiž převládali fanoušci čekající na novou generaci konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X, které by měly přijít koncem letošního roku. Nucený pobyt doma ovšem některé z nich možná dokázal přesvědčit k nákupu současné generace. A potom samozřejmě existuje nemalý počet hráčů, pro které není prioritou vlastnit nejnovější hardware, nebo zkrátka nesledují novinky na trhu, a proto ani nemusí mít ponětí o nadcházejících modelech PS a Xboxu. I přesto z aktuálního nárůstu prodeje vyšla vítězně konzole Nintendo Switch, u které se sice také objevily zvěsti o dvou nových variantách (včetně modelu se dvěma displeji), ale k jejich uvedení dojde nejdříve v roce 2021, pokud vůbec někdy.

Podle analytika z NDP Group zažilo Nintendo Switch v březnu 2020 meziroční nárůst prodeje o 100 %. Jistě k tomu přispěla také hra Animal Crossing: New Horizons, která vyšla 20. března a okamžitě se z ní stal prodejní hit, který zastínil všechny předchozí díly této série. Naproti tomu pro PlayStation 4 a Xbox One byl minulý měsíc odhadován meziroční nárůst prodeje o 25 %, i to je ovšem pro Sony a Microsoft pozitivní číslo. I pro tyto konzole sice na jaře vyšly některé významné tituly jako Resident Evil 3, Doom Eternal nebo Persona 5: Royal, ale jejich hráči patrně již doma mají potřebný hardware, takže na prodeji PS nebo Xboxu se to příliš nepodepsalo.

Nutno dodat, že Nintendo takový nárůst rozhodně nečekalo. Především americké obchody se tedy potýkaly s vyprodáním skladových zásob, které přetrvává do dnešních dnů. Japonský výrobce se tedy údajně snaží o zvýšení výroby, aby k podobné situaci již nedocházelo. Podle spekulací mělo Nintendo své dodavatele požádat až o 50% větší dodávky komponentů, ale zda dojde k opravdu tak vysokému nárůstu prodeje bude záviset hlavně na tom, zda dodavatelé budou vůbec schopni takové požadavky splnit. Mezitím se situace rozhodli využít nepoctivci, kteří pomocí počítačových botů sledují skladové zásoby v obchodech a jakmile se na trhu objeví pár kusů konzole, okamžitě je skoupí a potom samozřejmě prodávají dál za vyšší cenu.

