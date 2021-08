Noctua bude zdarma zasílat montážní sady pro Alder Lake-S

Noctua tuto skutečnost dnes sama potvrdila, čili montážní sady pro starší chladiče a platformu Intel Alder Lake-S na LGA 1700 bude skutečně nabízet zdarma, ale samozřejmě jen těm, kteří prokáží, že novou sadu skutečně potřebují. Časem také přijdou nové verze chladičů Noctua, které budou již v základní výbavě zahrnovat podporu LGA 1700, přičemž nastoupí i nová verze nízkého NH-L9i upravená speciálně pro tuto patici.

Tato nabídka platí pro všechny chladiče Noctua, které jsou v prodeji od roku 2005, přičemž my si musíme vybrat mezi NM-i17xx-MP83 s 83mm montážní výškou pro starší chladiče a NM-i17xx-MP78 SecuFirm2 pro novější modely, čili zkrátka ty, které jsou určeny pro systém SecuFirm2. Dá se ale očekávat, že nám Noctua dle poskytnutých informací o konfiguraci pošle vhodnou verzi, přičemž zákazník se může ještě rozhodnout mezi klasickou verzí a chromax.black s černými sponami i matkami.

V Noctua Compatibility Centre (NCC) se později dozvíme, které chladiče jsou kompatibilní s konkrétními deskami s LGA 1700, což jsou informace, které nyní pochopitelně ještě nemohou být k dispozici. Rovněž samotné montážní sady budou zasílány až poté, co se na trh dostanou nové základní desky a Noctua bude jako obvykle po zájemci vyžadovat důkaz o tom, že vlastní jednak vhodný chladič a pak příslušnou desku, nebo procesor.

Samotné sady se také dostanou na trh, a to v ceně 7,90 eur s dostupností od poloviny října. Znamená to snad, že právě v tu dobu se už začnou prodávat i desky s LGA 1700 a samotné procesory? To nelze tvrdit, nicméně to vypadá, že v říjnu už bude vypuštění procesorů Alder Lake na trh opravdu blízko.

Co se týče nových verzí chladičů kompatibilních i s LGA 1700, zde už opravdu není na co čekat, pokud jsou nové montážní sady k dispozici. A Noctua skutečně hlásí, že v případě některých modelů už nové verze začaly proudit na trh, takže pokud plánujete koupi nového chladiče, můžete zohlednit i to. A že bude připravena nová verze modelu NH-L9i, pak to znamená, že pro staré verze montážní sada nepřijde. Tyto chladiče jsou samy přizpůsobeny dnešním paticím Intelu a jejich montáž na LGA 1700 zkrátka nebude možná.

Časový rozvrh Předpokládaná dostupnost verze pro LGA 1700 Verze montážního systému NH-D15 listopad 2021 NM-i17xx-MP83 NH-D15 chromax.black listopad 2021 NM-i17xx-MP83 chromax.black NH-D15S prosinec 2021 NM-i17xx-MP83 NH-D15S chromax.black listopad 2021 NM-i17xx-MP83 chromax.black NH-C14S září 2021 NM-i17xx-MP83 NH-U14S leden 2022 NM-i17xx-MP78 NH-U12A prosinec 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U12S listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U12S chromax.black listopad 2021 NM-i17xx-MP78 chromax.black NH-U12S redux říjen 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U9S listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-U9S chromax.black listopad 2021 NM-i17xx-MP78 chromax.black NH-D9L září 2021 NM-i17xx-MP83 NH-L12S listopad 2021 NM-i17xx-MP78 NH-L9x65 prosinec 2021 NM-i17xx-MP83 NH-P1 prosinec 2021 NM-i17xx-MP83





