Noctua připraví nové montážní kity pro LGA 1700 a dnešní chladiče

Podoba nové patice LGA 1700 vyvolala nové otázky ohledně kompatibility s existujícími chladiči procesorů, a to především kvůli velikosti. Dosud byly procesory Intel víceméně stejně velké, a to už po pěknou řádku let, ovšem LGA 1700 a Alder Lake-S to mění. LGA 1200 má rozměry 37,5 x 37,5 mm, přičemž LGA 1700 bude mít 37,5 x 45 mm. Bude tak stačit, když využijeme starší chladič se čtvercovou základnou, při jehož výrobě se nemuselo počítat s dalšími generacemi větších procesorů?

Je třeba říci, že čtvercový rozměr 37,5 mm platí pro patici, čili i procesorovou destičku a i samotný heatspreader je výrazně menší nehledě na jádro pod ním. Čtvercový heatspreader Intelu tak má cca 30 x 30 mm, zatímco Noctua dnes využívá chladiče se styčnou plochou o velikosti od cca 40 x 40 mm, čili i v případě větších Alder Lake-S by chladiče Noctua měly být schopny pokrýt celý heatspreader.

Zástupce firmy Noctua už reagoval na příspěvek jednoho z tázajících se ustaraných uživatelů na Twitteru a my se tak dozvídáme, že specificky Noctua NH-U12A bude s využitím mechanismu Secufirm připravena na procesory Alder Lake-S a že i další případné upgrady v budoucnu budou nabídnuty, pokud to bude technicky možné. Model NH-U12A má mít styčnou plochu o velikosti cca 43 x 43 mm, takže v jejím případě se nemusíme už vůbec strachovat o to, že by byla příliš malá. A i kdyby pár milimetrů scházelo, pak je zřejmé, že čip pod heatspreaderem bude výrazně menší.

Noctua by tak měla jako obvykle poskytnout novou verzi montážního mechanismu Secufirm, a to snad i nyní zdarma, pokud zákazník prokáže, že vlastní příslušný chladič a ostatní hardware. Vedle toho se můžeme podívat na plány firmy do budoucna, kde v tomto čtvrtletí figuruje pasivní chladič pro CPU, na nějž jsme velice zvědaví. Dále to bude mimo jiné regulátor otáček pro osm ventilátorů, později bílé ventilátory a nová generace 140mm modelů a pak už se můžeme těšit na další verzi NH-D15 a stolní ventilátor.



Ceny souvisejících / podobných produktů: