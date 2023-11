Northvolt a Altris uvádí sodíkové baterie Na-Ion se zvýšenou hustotou 160 Wh/kg

Altris letos v létě představila nehořlavé sodíkové akumulátory Na-Ion, které se s hustotou Northvolt, se kterou Altris spolupracuje na nových generacích těchto baterií, říká, že lithiové baterie v těchto nasazeních mívají obvykle okolo 180 Wh/kg, zatímco ty v elektrických autech se

Švédská společnostletos v létě představila nehořlavé, které se s hustotou dostaly na 150 Wh/kg . To už je dost slušná energetická hustota pro stacionární použití, ostatně firma, se kterou Altris spolupracuje na nových generacích těchto baterií, říká, že lithiové baterie v těchto nasazeních mívají obvykle okolo 180 Wh/kg, zatímco ty v elektrických autech se pohybují okolo 250-300 Wh/kg . Oněch 150 Wh/kg je tak pro elektromobily na první pohled velmi nízká hodnota, nicméně je potřeba pamatovat na to, že v elektromobilech se používají nejen akumulátory typu NMC (ty se pohybují pod těmi třemi stovkami), ale také LFP, které jsou spíše jen někde kolem 160-170 Wh/kg. Kvůli své nízké hustotě se tak používají zpravidla v levných základních verzích (např. je má Tesla ve Standard Range verzích, v roce 2024 na ně chce přejít Ford, Volkswagen a další automobilky). A nová generace sodíkových akumulátorů Na-Ion ze společného vývoje Northvoltu a Altrisu by mohla nabourat nejen statická úložiště, ale později i elektromobilitu, i když tam prozatím nemíří.

Nepovedl se sice nějaký významný posun v hustotě, výsledných 160 Wh/kg zas tak obrovský rozdíl není, je to však už na či jen lehce pod úrovní Li-Ion akumulátorů v úložištích (ať už jako LFP nebo jako NMC se sníženou hustotou a optimalizací na vyšší životnost). Pokud bychom se ale na chvíli podívali na elektromobilitu a vzali si např. 60kWh akumulátor, ten má v případě 160Wh/kg článků v těchto článcích 375 kg hmotnosti (a o další skoro polovinu to navýší samotný obal a elektronika kolem). U 150Wh/kg článků by šlo o 400 kg a kvůli většímu množství článků by musel být také větší obal, takže mluvíme minimálně o ušetřených 25 kg, spíše tak 30 kg. Při hmotnosti aut to udělá tak 2 % dolů, což rozhodně neudělá revoluci, ale proti Li-Ion LFP má Na-Ion i pro automobily (a nejen pro ně) přece jen několik výhod.

Předně jsou sodíkové baterie mnohem méně náchylné na nízké, ale i vysoké teploty, a jsou to zrovna LFP, které v rámci Li-Ion akumulátorů mají mrazy opravdu velmi málo rády. Jsou rovněž hodně bezpečné a měly by mít i nižší cenu než LFP, neboť nejenže neobsahují kobalt, nikl a mangan, ale dokonce ani lithium. Problémem pro Na-Ion se ale paradoxně stává to, že cena lithia padá tak rychle (nyní 133 tisíc CNY za tunu), že Na-Ion začíná ztrácet svou potenciální cenovou výhodu.

Na-Ion jsou založeny na anodě z tvrdého uhlíku, který je velmi pórovitý, nedá se přeměnit na grafit ani za extrémních teplot a se sodíkem nereaguje tak, že by to snižovalo životnost anody. Katoda využívá pruské bílé (Fennac), což je speciální varianta pruské modře (část atomů železa v této hexakyanoželezitanové látce je nahrazena sodíkovými). Jak ale již bylo řečeno výše, Northvolt zatím míří Na-Ion do stacionárních úložišť a nikoli automobilů.