Nouzové iGPU v Ryzenech 7000 přetaktováno na 3,1 GHz, jaký má výkon?

Nové procesory Ryzen 7000 mají ve všech případech integrované GPU, a to i v případě klasických CPU (iGPU už není vyhrazeno jen pro APU). Schopnostem těchto grafických čipů se v posledním videu věnoval známý overclocker Skatterbencher. Ten také vysvětlil rozdíl mezi CPU s iGPU a APU. Zatímco APU mají všechno v jednom velkém čipu, u Ryzenů 7000 je procesor rozdělen na jedno nebo dvě CCD podle počtu jader a integrované GPU je součástí I/O chipletu.

Nouzové GPU v těchto procesorech má sice architekturu RDNA 2, nicméně opravdu není určeno pro hraní 3D her. Jde o grafický čip pro základní zobrazování, což se může hodit např. tehdy, když máte problémy s klasickou grafickou kartou, nebo když opravdu nehrajete a stačí Vám jen základní funkčnost a zobrazování uživatelského rozhraní operačního systému. Toto GPU má totiž jen pouhopouhé 2 CU (pro zajímavost, nejslabší desktopový Radeon RX 6400 má jen 12 CU a třeba takový Ryzen 5 5600G jich má 7). GPU má sice poměrně vysoký takt 2200 MHz, ale na hraní her to opravdu moc není. Skatterbencher pro test použil Ryzen 9 7900 s touto grafikou a např. Tomb Raider v 1080p na tom běžel jen na 12 fps, CS:GO pak při necelých 58 fps.



Při aktivaci PBO2+EXPO se výkon zvýšil mírně, ve výše zmíněných hrách na 13, resp. 61 fps, což stále není mnoho. V průměru se grafický výkon zvýšil asi o 4 %. Manuální přetaktování GPU v BIOSu se mu podařilo až na frekvenci 2975 MHz s napětím 1,25 V. Všiml si také toho, že od frekvence 2600 MHz se už napětí GPU nezvyšuje. Tomb Raider se už podařilo rozběhat na 16 fps, CS:GO pak na 77 fps. Průměrný nárůst činil velmi slušných 26 %, maximem bylo +36 % ve Fluidmarku.

Overclocker pak ale zkusil ještě jednu věc, GFX Curve Optimizer. To mu dovolilo navýšit napětí, přičemž se dostal až na 1,4 V. V tomto případě se dokázal dostat s frekvencí až na 3100 MHz. To je o 900 MHz vyšší takt než ve standardu, tedy o 41 % více, maximální výkonnostní zisk přesáhl 40 %. V Tomb Raideru už systém běžel na 17 fps (pořád v podstatě nehratelné), CS:GO vyskočilo na téměř 80 fps. V průměru se výkon zvýšil o 29 % (pokud bychom nepočítali benchmarky, které se "zasekly" na pořád stejné hodnotě nehledě na další zvyšování taktu, hovořili bychom o cca 35 %). Zajímavostí je to, že integrované GPU se podle jeho slov taktuje snáze než dedikované grafické karty. Více informací získáte ve videu výše.