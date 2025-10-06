Nová Dacia Spring s LFP: víc výkonu, ještě méně baterie, a to od 16.900 EUR
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Dacia představuje novou generaci elektromobilu Spring. Ta má výrazně silnější motory, nová je ale také LFP baterie, která bohužel pojme ještě méně energie než dnes.
V nabídce vozů společnosti Dacia se objevuje nová generace elektromobilu Spring. Této řady se do června 2025 od uvedení v roce 2021 prodalo přes 179 tisíc vozů, což ho řadí na druhé místo mezi malými elektrickými vozy (segmenty A, B a B-SUV) v Evropě. Původně měl jen slabý 33kW motor, který byl vhodný hlavně do města, tam byl poměrně pružný (pro srovnání, aby benzínové 55kW Citigo mělo přes oněch 33 kW, musí se vytočit přes 3300 ot./min, do té doby byl i nejslabší Spring výkonnější), později přišla i 48kW verze. Nová generace toto ale výrazně posouvá výše a Spring už bude podstatně dynamičtějším svezením než doposud.
Verze Essential a Expression totiž dostanou motor o maximálním výkonu 52 kW (71 koní), Extreme se dostane dokonce na 75 kW (102 koní). To pomůže dynamice a pružnosti ve vysokých rychlostech. Např. 33kW verze měla akceleraci z 80 na 120 km/h za 26,2 s, 48kW verze to uměla za 14,0 s. Nová 52kW varianta Spring 70 to už zvládne za 10,3 sekundy a 75kW verze Spring 100 tento manévr ukončí během 6,9 sekundy. To je opravdu výrazný rozdíl. Vylepšil se také aerodynamický odpor, který klesl z SCx=0,745 na 0,66 u 14" kol a z SCx=0,743 na 0,665 u 15" kol, tady pomohly malé aerodynamické prvky snižující turbulence i nový spoiler. Zde pozor, nejde o koeficient aerodynamického odporu, ale o samotný odpor, tedy už se započtením čelní plochy.
Částečným zklamáním je baterie. Dacia přešla na směs LFP, což je dobré znamení pro ekologii (nevyžaduje kontroverzní prvky, její výroba je menší zátěží pro životností prostředí), lepší je i životnost a bezpečnost, nicméně z už tak hodně nízkých 26,8 kWh se ještě více zmenšila na pouhých 24,3 kWh. Dacia nás nicméně chlácholí tím (a částečně má i pravdu), že průměrný Evropan najede 34 km denně a běžný uživatel Springu to ujede při průměrné rychlosti 34 km/h. Nezměněný dojezd 225 km dle WLTP by tak měl vystačit zhruba na celý týden. Pozitivem je pak to, že hmotnost vozu se stále udržela na úrovni jedné tuny.
"Rychlé" DC nabíjení se z 30 kW zvedlo na 40 kW, což není nějak mnoho, nicméně při dané velikosti baterie to znamená 29 minut nabíjení z 20 na 80 %. 7kW AC nabíjení je pak efektivnější a ze 4 hodin se dostalo na 3 hodiny a 20 minut. Možné je využít i V2L, tedy vozem pohánět jiné elektrické přístroje. Zavazadlový prostor vozu má objem 308 litrů, což není vůbec špatné vzhledem na velikost vozu, po sklopení má 1004 litrů. V segmentu A tak kraluje a jde o hodnoty typické spíše pro segment B.
Základní cena vozu činí 16.900 EUR (410 tisíc Kč po přepočtu), přičemž dosavadní 33kW verze začínala na 420 tisících. Máme tu systém Media Control s USB portem a 7" digitálním přístrojovým štítem. Verze Extreme přidává elektricky ovládaná zrcátka i zadní okna, infotainment Media Display s 10" obrazovkou, dva USB porty a bezdrátovou konektivitu s Apple CarPlay i Android Auto. I tato verze by se měla vejít pod 20 tisíc EUR.
Zdroj: electrive.com, media.dacia.com