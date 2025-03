Nová metoda recyklace Li-Ion akumulátorů z Číny slibuje získat 99,99 % lithia

Úroveň lithiových akumulátorů se neustále zlepšuje a Čína v jejich vývoji vede. Vývoj nových technologií v této zemi běží obrovským tempem. Druhou částí rovnice je ale nejen to, jak vyrábět a vyvíjet nové akumulátory, ale také to, co dělat s těmi starými. Recyklace vyžaduje další energie a obvykle chce také spoustu chemikálií, což z celého procesu dělá přinejmenším environmentálně dost diskutabilní záležitost. V Číně se ale stejně jako v mnoha dalších zemích soustředí i na toto a Central South University in Changsha, Guizhou Normal University a National Engineering Research Center of Advanced Energy Storage Materials společně představily novou metodu recyklace s využitím glycinu.

Díky tomu je dopad na životní prostředí méně negativní, nevyužívá se zde tedy tolik agresivních kyselin (glycin je aminokyselina, je nemalou složkou např. u kolagenu). Nejzajímavější je především to, že nová metoda umožňuje zrecyklovat až 99,99 % lithia, tedy v podstatě všechno. O něco horší je to s dalšími prvky, nicméně u všech hlavních je to přes 90 %. U niklu jsme na 96,8 %, v případě kobaltu je to 92,35 % a u manganu jsme pak na 90,59 %. Nicméně i v Evropě máme podobné projekty. BeyondBattRec cílí na 95% recyklaci niklu, kobaltu a mědi, v případě lithia se počítá alespoň se 70 %.