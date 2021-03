Nová padesátilibrovka s Turingem nese řadu odkazů na něj a jeho práci

Alan Turing je tak znám i díky své práci v Bletchley Parku na rozluštění šifry strojů Enigma, nehledě na své další úspěchy a celý odkaz, a tak není divu, že byl britskou veřejností vybrán z 1000 navrhovaných osobností do užší skupiny 12 lidí, z nichž už vybírala Banknote Advisory Committee.

Nová plastová bankovka s Turingem (a na opačné straně pochopitelně s královnou) bude do oběhu vypuštěna za necelé tři měsíce. Po 23. červnu budou mít lidé půl roku na to, aby si vyměnili staré padesátilibrovky, přičemž Turing sám se zařadí po bok Churchilla (£5), Jane Austenové (£10) a JMW Turnera (£20).

A jak se dalo očekávat, nová bankovka obsahuje řadu odkazů na Alana Turinga, což je například jeho datum narození v binárním kódu (23. červen 1912), nad nímž je v pozadí nakreslený stroj British Bombe, na němž byla zlomena šifra Enigmy. Pod Turingem je také jeho podpis a citát "This Is Only a Foretaste of What Is To Come, and Only the Shadow of What Is Going To Be", kterým měl naznačit možnosti či dokonce inteligenci budoucích výpočetních strojů.

Dva hologramy připomínající plošné spoje s čipy pak obklopují zelené "slunečnice", které mají připomínat Turingovu pozdější práci, která měla objasnit morfogenezi, čili vývoj tvarů organizmů a pak tu máme také tabulku z Turingovy práce z roku 1936 zvané 'On Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem'.



Britská zpravodajská služba GCHQ také při této příležitosti vytvořila celkem 12 rébusů s rostoucí obtížností, které odkazují právě na Turinga a jeho práci.

Ceny souvisejících / podobných produktů: