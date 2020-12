Nová pravidla pro drony: nutná registarace pilotů od 31. prosince 2020

31. prosince 2020 se mění pravidla pro provoz dronů, která budou jednotná po celé Evropské unii. Výhodou je, že není třeba řešit každý členský stát zvlášť, a pokud si zajistíte potřebnou registraci v ČR, bude vám platit ve všech zemích za stejných podmínek stejně. Nebude se registrovat dron, ale jeho provozovatel na stránkách

31. prosince 2020 se mění pravidla pro provoz dronů, která budou jednotná po celé Evropské unii. Výhodou je, že není třeba řešit každý členský stát zvlášť, a pokud si zajistíte potřebnou registraci v ČR, bude vám platit ve všech zemích za stejných podmínek stejně. Nebude se registrovat dron, ale jeho provozovatel na stránkách dron.caa.cz . Dle Úřadu pro civilní letectví zabere online registrace jen několik minut a platí na všechny drony, které bude člověk provozovat. Toto registrační číslo musí být uvedeno na všech dronech, se kterými bude daný pilot létat. Způsob však není stanoven, takže to může být nálepka nebo klidně i nápis.

dron DJI Spreading Wings (pořízeno ultrazoomem Canon PowerShot SX430 IS

Mnohé ale nepotěší fakt, že se musí registrovat takřka všichni, a to i s velmi malými drony. Registraci se vyhnout pouze ti, kteří chtějí létat s dronem do hmotnosti 250 gramů, ale to navíc platí jen v případě, že nemá kameru nebo jiný senzor schopný zachycovat osobní údaje. Další výjimkou jsou drony-hračky s označením CE a odpovídající směrnici č. 2009/48/ES.

Piloti dronů musí také podstoupit školení, což je v podstatě test ze 40 otázek, na které je třeba alespoň 30 správných odpovědí. Limit je 60 minut, ale zkušenosti ukazují, že je většina lidí stihne do půl hodiny. Tento test stačí pro rekreační, ale i komerční létání, kde tak odpadá nutnost vlastnit povolení k provozování leteckých prací. Zajímavostí je, že nová pravidla o registraci se týkají i běžných leteckých modelů včetně vlastních. Prozatím v tom ale bude trochu zmatek, neboť budou v účinnosti přechodná pravidla.

Stanoveny jsou tři kategorie, Otevřená (Open), Specifická (Specific) a Certifikovaná (Certified). V té první není vyžadování žádné další povolení úřadů před letem. Specifická už toto vyžaduje, případně je nutno mít osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC). Certifikovaná potřebují osvědčení způsobilosti a schválení úřadů, aby se zajistila potřebná bezpečnost.

V rámci Otevřené kategorie je maximální výška letu nově stanovena na 120 metrů nad zemí, je potřeba vizuálního kontaktu s dronem a nesmí pochopitelně nikoho ohrožovat a létat v oblastech, kde je to zakázáno (např. v blízkosti letišť). Letadla se dělí na třídy C0 až C4 a samotná kategorie se dále dělí na podkategorie. A1 musí vážit do 250 gramů, přičemž jde o třídu C0 nebo C1. Nesmí létat nad shromážděními osob, ale může nad nezúčastněnými osobami, přičemž by se tomu měl ale pilot co nejvíce vyhýbat. A2 jsou lety v blízkosti lidí do hmotnosti letounu 2 kg. Ani zde se nesmí létat nad shromážděním osob a od osob musí být minimálně 50 metrů daleko (horizontálně). U třídy C2 je to 30 metrů a v "low speed mode" je možné jít až na 5 metrů. A3 pak končí až na 25 kg, týká se tříd C2, C3 a C4. Tam už je potřeba být 150 metrů od obytných i průmyslových nebo rekreačních oblastí. Více informací a detailů o jednotlivých omezeních se dozvíte na stránkách Úřadu pro civilní letectví

