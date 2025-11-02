Nová Toyota Corolla bude i vodíková a o 20 % efektivnější než Mirai
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Nová generace Toyoty Corolla by mohla přinést zajímavou změnu v pohonech. K dispozici bude ve všech možných běžných typech pohonu kromě naftového a LNG/CNG.
Reklama
Kdybyste si kupovali Corollu, který pohon byste upřednostnili?
V anketě lze hlasovat do 1.12.2025. Počet hlasujících: 7Benzín14 %
Hybrid (benzín+elektřina)29 %
Plug-in hybrid (benzín+elektřina i ze zásuvky)14 %
Elektromobil29 %
Vodík14 %
Automobilka Toyota chystá novou generaci svého nejpopulárnějšího modelu Corolla. Od roku 1966 se těchto vozů prodalo více než 50 milionů (tuto kulatou hranici překonala v roce 2021). Stávající generace je ve výrobě už poměrně dlouhých 7 let a v prodeji je s benzínovým pohonem nebo hybridním (benzín-elektřina). Nová generace toto výrazně rozšíří. Na své si přijdou skoro všichni kromě vyznavačů naftových motorů nebo LPG/CNG. Naftová Corolla nebude, nicméně jinak tu najdeme všechny možné kombinace benzínu a elektřiny od nulového až po výhradní zastoupení a jeden zajímavý bonus navíc, vodík.
Nová Corolla, která by měla navazovat na představený Corolla Concept (ten vidíte na obrázcích), totiž bude k dispozici s mnoha různými typy pohonného ústrojí. Bude možné ji koupit ve výhradně benzínové verzi bez jakékoli elektrifikace (otázkou je, zda i u nás, např. sedan byl v prodeji s benzínovou neelektrifikovanou 1.5, nyní je už ale k dispozici jen v hybridu), dále bude k dispozici jako tradiční hybrid, což je u Corolly dnes už standardem. Nově se ale do nabídky dostane plug-in hybrid, tedy s možností externího nabíjení. Aby toho nebylo málo, dostane se také na čistě elektrický pohon, tedy na elektromobil bez spalovací výpomoci. A jak bylo zmíněno, nově přibude také vodíková verze.
Vodík to má přitom dost nahnuté. Většina automobilek se od něj odvrací, infrastruktura spíše chřadne, než že by se rozšiřovala. Vodíkové vozy totiž proti elektromobilům nepřináší moc výhod, naopak mají spoustu nevýhod. Lze je sice rychleji natankovat, než je možné nabít většinu elektromobilů, nicméně např. v Evropě je pouhých 300 plnicích stanic. Vodíkový vůz je stále elektromobil, akorát si elektřinu vozí ve vodíku. To je ale poměrně neefektivním procesem, takže na elektrickou energii, na kterou přes "vodíkové kolečko" ujede běžné vodíkové auto 1 kilometr, to baterkové ujede asi 2,5-3 km (na ujetí 100 km vodíkovým autem je potřeba mít na vstupu asi 55-60 kWh elektrické energie, elektrické auto si i se ztrátami vystačí s cca 20-25 kWh). Nová Corolla by měla být asi o 20 % efektivnější než nynější Mirai, takže by se spotřeba mohla dostat asi na 0,8 kg H2/100km, nicméně i to je stále zhruba 45-50 kWh/100 km (započítáme-li i nutné stlačování vodíku, když už počítáme i ztráty u EV).
Výraznější výhodou nemusí být ani nižší hmotnost. Vodíkové auto má všechny součástí elektrického auta, rozdílem je sice menší baterie (ta bývá ale kvůli životnosti s výrazně nižší energetickou hustotou než u čistého EV), jenže má navíc nádrž na vodík a všechno příslušenství vodíkového pohonu, takže ve výsledku je hmotnost často dost podobná elektromobilům. Toyota věří, že se vodíková infrastruktura bude rozšiřovat s tím, jak se mají rozšiřovat vodíkové tahače, nicméně je otázkou, zda se tak opravdu stane. Co myslíte?
Zdroj: notebookcheck.com, solarvision.org