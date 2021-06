Nová verze DLSS 2.2 lze využít i v Cyberpunku 2077, co přinese?

Nyní se dozvídáme, že s DLSS 2.2 má být schopen pracovat také Cyberpunk 2077, a to samozřejmě neoficiálně, a sice s využitím modifikace . V podstatě by ale mělo stačit jen nahradit jednu DLL knihovnou jinou, a to právě souborem, který byl dodán ke hře Rainbow Six Siege od Ubisoftu. O žádnou modifikaci tak ve skutečnosti nejde, ale to už je vedlejší.

Samotný Cyberpunk 2077 nedávno dostal další velký patch na verzi 1.23, díky němuž se hra mohla už vrátit do nabídky PlayStation Store, ovšem podpory DLSS 2.2 se zatím nedočkal, takže jde oficiálně stále o DLSS 2.1.

Technologie DLSS od své druhé verze přitom poskytuje mnohem lepší výsledky než původní 1.0, ovšem stále má daleko k dokonalosti. Především ve spojení s ray tracingem a jeho odrazy se totiž ve hrách často ukazuje rozmazaný pohyb odrážených objektů, dále to mohou být různé artefakty vzniklé při ostření obrazu převedeného z nižšího rozlišení a zkrátka ještě je co vylepšovat.

DLSS 2.2 tak můžeme dle dostupných informací v Cyberpunku 2077 využít jednoduše tak, že si stáhneme výše odkazovaný soubor nvngx_dlss.dll, který pak zkopírujeme do složky hry a podsložek bin\x64\. Otázka je, co tím získáme.

PCGamesN mluví o tom, že DLSS 2.2 nám v Cyberpunku 2077 nabídne vyšší snímkovací frekvenci, ostřejší obraz a právě i odstranění duchů, z menších pohybujících se objektů či světel. Právě o nich jsme se zmiňovali i v nedávném testu RTX technologií ve hře Metro Exodus Enhanced Edition.

Zdroj přitom uvádí, že nárůst výkonu není zrovna zanedbatelný a že tam, kde hra dříve nabízela jen kolem 28 FPS nyní dosahuje mezi 36 a 40 FPS (balanced, 1440p na neuvedené hardwarové konfiguraci). A to vypadá na skutečně podstatné vylepšení a pokud je to skutečně pravda, podobný nárůst lze očekávat obecně a přitom stačí jen jednoduchá výměna knihovny, mohl by se brzy objevit příslušný hotfix a nové testy od NVIDIE. Uvidíme.

