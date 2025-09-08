Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Intel uvolnil novou verzi svých optimalizací Application Optimization (APO), které přidávají akceleraci pro 15 her. Navyšuje se průměrný výkon i 1% Lows.
Společnost Intel postupně vylepšuje výkon svých procesorů i grafik v moderních hrách. Jednou z funkcí pro lepší výkon CPU je Intel Application Optimization (APO), které ve vybraných titulech vylepšují plánovač vláken a vyrovnávání zátěže, což má ve výsledku vylepšit herní výkon. Nejnovější verze APO přidává podporu 15 her, a to konkrétně 7 Days to Die, Assetto Corsa, Cities: Skylines, Delta Force: Black Hawk Down, Deus Ex: Mankind Divided, Dyson Sphere Program, EA Sports FC 24, God of War, Kerbal Space Program 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metro Exodus Enhanced Edition, The Callisto Protocol, Wolfenstein Youngblood, World of Warships a 蜀山初章.
Možné navýšení závisí na konfiguraci daného PC, tedy použitém procesoru, grafické kartě a dalších detailech, což pochopitelně znamená, že ne každá sestava se dočká prezentovaných vylepšení. V případě Core Ultra 9 285K s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 5090 pak např. Metro Exodus Enhanced Edition dosahuje až o 14 % lepšího výkonu, Dyson Sphere Program je pak lepší o 11 %. U jiných her to jsou ale jen nízké jednotky procent.
Intel ale také zapracoval na 1% Lows, kde výše zmíněné Dyson Sphere Program dosahuje dokonce 21% navýšení v tomto parametru. Pro zrychlení je potřeba mít jeden z podporovaných procesorů (K řady Core 14x00, Core Ultra 2x5K a mobilní Core 14x00HX a Core Ultra 2x5HX), dále je potřeba Windows 11 a nejnovější verze BIOSu a ovladačů chipsetu. Také je potřeba nainstalovat aplikaci Dynamic Tuning Technology (DTT), který byste měli najít na stránkách výrobce základní desky (těm už byla nová verze APO poskytnuta). Limitovanou podporu pro Advanced Mode pak mají procesory Intel už od Core 12. generace.
