Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Procesory
>
Intel
>
Intel

Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %

Včera, Milan Šurkala, aktualita
Nová verze Intel APO zvyšuje výkon v dalších 15 hrách, navýšení je až 14 %
Intel uvolnil novou verzi svých optimalizací Application Optimization (APO), které přidávají akceleraci pro 15 her. Navyšuje se průměrný výkon i 1% Lows.
Reklama
Společnost Intel postupně vylepšuje výkon svých procesorů i grafik v moderních hrách. Jednou z funkcí pro lepší výkon CPU je Intel Application Optimization (APO), které ve vybraných titulech vylepšují plánovač vláken a vyrovnávání zátěže, což má ve výsledku vylepšit herní výkon. Nejnovější verze APO přidává podporu 15 her, a to konkrétně  7 Days to Die, Assetto Corsa, Cities: Skylines, Delta Force: Black Hawk Down, Deus Ex: Mankind Divided, Dyson Sphere Program, EA Sports FC 24, God of War, Kerbal Space Program 2, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metro Exodus Enhanced Edition, The Callisto Protocol, Wolfenstein Youngblood, World of Warships a 蜀山初章. 
 
Intel APO
 
Možné navýšení závisí na konfiguraci daného PC, tedy použitém procesoru, grafické kartě a dalších detailech, což pochopitelně znamená, že ne každá sestava se dočká prezentovaných vylepšení. V případě Core Ultra 9 285K s grafickou kartou Nvidia GeForce RTX 5090 pak např. Metro Exodus Enhanced Edition dosahuje až o 14 % lepšího výkonu, Dyson Sphere Program je pak lepší o 11 %. U jiných her to jsou ale jen nízké jednotky procent.
 
Intel APO
 
Intel ale také zapracoval na 1% Lows, kde výše zmíněné Dyson Sphere Program dosahuje dokonce 21% navýšení v tomto parametru. Pro zrychlení je potřeba mít jeden z podporovaných procesorů (K řady Core 14x00, Core Ultra 2x5K a mobilní Core 14x00HX a Core Ultra 2x5HX), dále je potřeba Windows 11 a nejnovější verze BIOSu a ovladačů chipsetu. Také je potřeba nainstalovat aplikaci Dynamic Tuning Technology (DTT), který byste měli najít na stránkách výrobce základní desky (těm už byla nová verze APO poskytnuta). Limitovanou podporu pro Advanced Mode pak mají procesory Intel už od Core 12. generace.
 

Reklama
Reklama
Diskuze (2)|Další z rubriky:
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
5.9.2025, Milan Šurkala12
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
Nvidia DGX Spark odhaluje detaily 20jádrového AI čipu GB10 SuperChip
3.9.2025, Milan Šurkala3
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
AMD Zen 6 využije 2nm proces pro CCD, která mají mít 12 jader, a 3nm výrobu pro IOD
3.9.2025, Milan Šurkala11
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Včera, Milan Šurkala5
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Včera, Milan Šurkala
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Google Pixel 10 natvrdo vyhrazuje více než 3 GB RAM pro AI
Včera, Milan Šurkala
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Musk může získat odměnu 1 bil. USD, Tesla ale musí být 2krát hodnotnější než dnešní Nvidia a nejen to
Včera, Milan Šurkala2
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
AMD a AntGamer spolupracují na monitoru, který bude mít obnovovací frekvenci 1000 Hz
Včera, Milan Šurkala
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
Mozilla prodlužuje podporu Firefoxu na Windows 7, 8 a 8.1 do března 2026
6.9.2025, Milan Šurkala23
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
Akumulátory se zvětšují: nové BMW iX3 dostává 108,7 kWh a až 805km WLTP dojezd
6.9.2025, Milan Šurkala25
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
TSMC s předstihem rozjede stavbu továren využívajících 1,4nm proces
5.9.2025, Milan Šurkala12