Nové benchmarky AMD Ryzen 9 5900HX: o 30 % vyšší výkon než před 2 týdny

Počátkem prosince se objevily benchmarky připravovaného mobilního procesoru. Jde o procesor, který má mít 8 jader, podporu 16 vláken, 16 MB L3 cache, základní takt 3,3 GHz a Boost by se měl podle posledních uniklých benchmarků vyšplhat na 4,7 GHz a nikoli 4,6 GHz, jak tomu bylo před dvěma týdny u prvních úniků. Tyto úniky ukázaly sice solidní výkon procesoru, ale rozhodně žádný zázrak, který by se dal očekávat s ohledem na takty a slibovaný nárůst IPC. Velmi dobrý výsledek pro mobilní procesor jako takový, zklamání však vůči tomu, co se čekalo. To platilo především o vícevláknovém výsledku. Nyní tu máme nové testy, které jsou úplně jiné a mnohem blíže tomu, co bychom očekávali. Tentokrát jsou spíše až moc dobré.